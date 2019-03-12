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В СБУ прокомментировали причастность их сотрудника к схемам в "Укроборонпроме"

Сегодня, 13:19

Дмитрий Москаленко был задержан еще в 2016 году, а сейчас его уже судят, отметили в спецслужбе

На Донбассе СБУ задержала организатора фейковых "выборов"
На Донбассе СБУ задержала организатора фейковых "выборов". Фото: СБУ
В СБУ прокомментировали причастность их сотрудника к схемам в "Укроборонпроме" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e7b/c06/5c6e7bc06e835.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e7b/c06/5c6e7bc06e835.png Политика Дмитрий Москаленко был задержан еще в 2016 году, а сейчас его уже судят, отметили в спецслужбе

По сотруднику Службы безопасности Украины, который фигурирует в журналистском расследовании о коррупции в "Укроборонпроме", уже рассматривается уголовное производство в суде. Об этом говорится в заявлении спецслужбы.

Отмечается, что СБУ придерживается принципиальной позиции разоблачать и наказывать каждого сотрудника, который совершит преступление, несмотря на его должность, звание или послужной список.

"Не стало исключением и дело в отношении сотрудника Главного управления СБУ в Киеве и области Дмитрия Москаленко, открытое Генеральной прокуратурой по подозрению в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст.190 УПК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). В рамках начатого еще в 2016 году уголовного производства он был задержан сотрудниками подразделения внутренней безопасности Службы совместно с Главной военной прокуратурой. В соответствии с требованиями законодательства 17 февраля 2017, он был выведен в распоряжение на время досудебного расследования, во время которого СБУ оказывала полное содействие Генпрокуратуре по этому делу", – говорится в заявлении.

В СБУ добавили, что на сегодняшний день дело по их сотруднику рассматривается в суде.

Как сегодня сообщили в Государственном бюро расследований, начато расследование по подкупу чиновников СБУ, ГФС, ГПУ и НАБУ. Как рассказала заместитель директора ведомства Ольга Варченко, следователи проверяют информацию, обнародованную в журналистском расследовании о якобы взятках чиновникам силовых структур, чтоб те закрыли глаза на преступления в оборонной сфере.

Напомним, на днях генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о причастности СБУ, НАБУ и ГФС к схемам с оборонными заказами. Компания "Оптимумспецдеталь" ухитрилась получить заказ от бронетанкового завода на поставку военной продукции, хотя ей отказывали.

Президент Порошенко жестко осудил коррупцию в оборонной сфере. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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Тег суд, СБУ, москаленко, укроборонпром

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Сегодня

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