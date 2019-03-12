В СБУ прокомментировали причастность их сотрудника к схемам в "Укроборонпроме"
Дмитрий Москаленко был задержан еще в 2016 году, а сейчас его уже судят, отметили в спецслужбе
По сотруднику Службы безопасности Украины, который фигурирует в журналистском расследовании о коррупции в "Укроборонпроме", уже рассматривается уголовное производство в суде. Об этом говорится в заявлении спецслужбы.
Отмечается, что СБУ придерживается принципиальной позиции разоблачать и наказывать каждого сотрудника, который совершит преступление, несмотря на его должность, звание или послужной список.
"Не стало исключением и дело в отношении сотрудника Главного управления СБУ в Киеве и области Дмитрия Москаленко, открытое Генеральной прокуратурой по подозрению в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст.190 УПК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). В рамках начатого еще в 2016 году уголовного производства он был задержан сотрудниками подразделения внутренней безопасности Службы совместно с Главной военной прокуратурой. В соответствии с требованиями законодательства 17 февраля 2017, он был выведен в распоряжение на время досудебного расследования, во время которого СБУ оказывала полное содействие Генпрокуратуре по этому делу", – говорится в заявлении.
В СБУ добавили, что на сегодняшний день дело по их сотруднику рассматривается в суде.
Как сегодня сообщили в Государственном бюро расследований, начато расследование по подкупу чиновников СБУ, ГФС, ГПУ и НАБУ. Как рассказала заместитель директора ведомства Ольга Варченко, следователи проверяют информацию, обнародованную в журналистском расследовании о якобы взятках чиновникам силовых структур, чтоб те закрыли глаза на преступления в оборонной сфере.
Напомним, на днях генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о причастности СБУ, НАБУ и ГФС к схемам с оборонными заказами. Компания "Оптимумспецдеталь" ухитрилась получить заказ от бронетанкового завода на поставку военной продукции, хотя ей отказывали.
Президент Порошенко жестко осудил коррупцию в оборонной сфере. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".
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