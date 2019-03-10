Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости политики

Схемы с оборонными заказами: Луценко рассказал о причастности СБУ, НАБУ и ГФС

Сегодня, 09:46

Компания "Оптимумспецдеталь" ухитрилась получить заказ от бронетанкового завода на поставку военной продукции, хотя ей отказывали

Фото: ГПУ
Схемы с оборонными заказами: Луценко рассказал о причастности СБУ, НАБУ и ГФС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4c0/756/5c84c075626f4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4c0/756/5c84c075626f4.jpg Политика Компания "Оптимумспецдеталь" ухитрилась получить заказ от бронетанкового завода на поставку военной продукции, хотя ей отказывали

Ранее генеральный прокурор называл сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме", а теперь рассказал о причастности некоторых сотрудников Службы безопасности, Государственной фискальной служб и Национального антикоррупционного бюро к схемам по продаже военной продукции по гособоронзаказу.

Новые подробности расследования он поведал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, у компании "Оптимумспецдеталь" возникли проблемы при попытке стать поставщиком одного из бронетанковых заводов.

"Схема коррупционная такая. Та же "Оптимумспецдеталь", мы это видим из документов, предлагает одному из бронетанковых заводов свои запчасти. По наименьшей цене, но, тем не менее, выигрывает другая фирма. Как это происходит? Служба безопасности завода, которая, скорее всего, лоббирует другую фирму, говорит: "Есть справочка из ГФС у нас, что вы, "Оптимумспецдеталь", имеете дело с рисковыми конвертационными структурами". Но все, кто поставляет из России, это имеют! Не-не. "На вас справочка есть, а на них нет. Поэтому ваша цена нас не устраивает, нас устраивает больше". В результате Рогоза (руководитель "Оптимумспецдеталь" – ред.) с компаньонами как-то получает справку из ГФС, что они ошиблись, что сама "Оптимумспецдеталь" не является рисковой", – рассказал Луценко.

Читайте также

Однако и после "помощи" от фискалов компания все равно ничего не могла продать – появилась справка и от СБУ, что якобы "Оптимумспецдеталь" фиктивная компания.

"И они снова слетают с конкурса бронетанкового завода. Тогда они как-то получают через знакомых СБУшников новую справку, что "Оптима" – не фиктивная фирма, а это была ошибка. Но опять они не допущены на конкурс! На этот раз против них появляется новая справочка о фиктивности ... теперь от НАБУ", – подчеркнул генпрокурор.

Напомним, недавно стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже президент Петр Порошенко даже уволил Гладковского из СНБО.

4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Им всем избрали меру пресечения в виде ареста (одному из них домашний арест).

Но уже 8 марта директор госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Владислав Бельбас, предыдущий глава компании Павел Барбул и экс-директор департамента Денис Панасенко вышли под залог.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Луценко, СБУ, укроборонпром, НАБУ, ГФС, схемы

Вы сейчас просматриваете новость " Схемы с оборонными заказами: Луценко рассказал о причастности СБУ, НАБУ и ГФС". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хищения в "Укроборонпроме": нескольких подозреваемых выпустили под залог

8 марта, 21:43

Должностным лицам инкриминируется растрата имущества и нанесение ущерба государству на 55 миллионов гривен

Порошенко – коррупционерам: "В зубах принесут, если взяли из бюджета деньги"

7 марта, 21:36

Никто не избежит наказания за преступление, говорит глава государства

НАБУ расследует 25 производств о коррупции в "Укроборонпроме" – Сытник

7 марта, 15:09

Бюро расследует деятельность более 10 государственных предприятий, входящих в "Укроборонпром"

НАБУ провело около 20 обысков по делу о коррупции в "Укроборонпроме"

7 марта, 14:34

Глава Бюро Артем Сытник сказал, что производства расследуются "фактически с нуля"

Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Старший и младший: частые ошибки родителей в воспитании детей

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Украину ждут кардинальные изменения - астролог Влад Росс

Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук

Украине предложили решение по Азовскому морю

Без боли в спине: простые упражнения для здорового позвоночника

В России забили тревогу из-за Крымского моста

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Загрузка...

"Нос картошкой": жена динамовца показала свое лицо спустя три дня после ДТП

Вчера, 12:10

Ирина Морозюк, которая "едва не умерла" в Турции, напевает песенку и посылает воздушные поцелуи

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

Вчера, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Таинственный визит: зачем в Украину приезжал замгоссекретаря США

8 марта, 08:59

Дэвид Гейл и украинские официальные лица предпочли не вдаваться в детали переговоров

Получить на руки наличными можно будет только 15 тысяч гривен

8 марта, 07:39

В Нацбанке хотят сократить расчеты наличными деньгами

Евросоюз меняет визовые правила: что важно знать

В сети сообщили о гибели на Донбассе курсантов из России

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)