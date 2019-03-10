Схемы с оборонными заказами: Луценко рассказал о причастности СБУ, НАБУ и ГФС

Компания "Оптимумспецдеталь" ухитрилась получить заказ от бронетанкового завода на поставку военной продукции, хотя ей отказывали

Фото: ГПУ

Схемы с оборонными заказами: Луценко рассказал о причастности СБУ, НАБУ и ГФС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4c0/756/5c84c075626f4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4c0/756/5c84c075626f4.jpg 2019-03-10T09:46:04+02:00 Политика Компания "Оптимумспецдеталь" ухитрилась получить заказ от бронетанкового завода на поставку военной продукции, хотя ей отказывали

Ранее генеральный прокурор называл сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме", а теперь рассказал о причастности некоторых сотрудников Службы безопасности, Государственной фискальной служб и Национального антикоррупционного бюро к схемам по продаже военной продукции по гособоронзаказу.

Новые подробности расследования он поведал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, у компании "Оптимумспецдеталь" возникли проблемы при попытке стать поставщиком одного из бронетанковых заводов.

"Схема коррупционная такая. Та же "Оптимумспецдеталь", мы это видим из документов, предлагает одному из бронетанковых заводов свои запчасти. По наименьшей цене, но, тем не менее, выигрывает другая фирма. Как это происходит? Служба безопасности завода, которая, скорее всего, лоббирует другую фирму, говорит: "Есть справочка из ГФС у нас, что вы, "Оптимумспецдеталь", имеете дело с рисковыми конвертационными структурами". Но все, кто поставляет из России, это имеют! Не-не. "На вас справочка есть, а на них нет. Поэтому ваша цена нас не устраивает, нас устраивает больше". В результате Рогоза (руководитель "Оптимумспецдеталь" – ред.) с компаньонами как-то получает справку из ГФС, что они ошиблись, что сама "Оптимумспецдеталь" не является рисковой", – рассказал Луценко.

Однако и после "помощи" от фискалов компания все равно ничего не могла продать – появилась справка и от СБУ, что якобы "Оптимумспецдеталь" фиктивная компания.

"И они снова слетают с конкурса бронетанкового завода. Тогда они как-то получают через знакомых СБУшников новую справку, что "Оптима" – не фиктивная фирма, а это была ошибка. Но опять они не допущены на конкурс! На этот раз против них появляется новая справочка о фиктивности ... теперь от НАБУ", – подчеркнул генпрокурор.

Напомним, недавно стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже президент Петр Порошенко даже уволил Гладковского из СНБО.

4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Им всем избрали меру пресечения в виде ареста (одному из них домашний арест).

Но уже 8 марта директор госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Владислав Бельбас, предыдущий глава компании Павел Барбул и экс-директор департамента Денис Панасенко вышли под залог.

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