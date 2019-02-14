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В СБУ заявили, что проверят причастность своего сотрудника к убийству Гандзюк

Сегодня, 23:21

Мангер на суде заявил о якобы причастности к указанному преступлению сотрудника СБУ Даниила Доценко

Владислав Мангер
Владислав Мангер. Фото: Facebook
В СБУ заявили, что проверят причастность своего сотрудника к убийству Гандзюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2a3/85d/5c62a385d6fc9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2a3/85d/5c62a385d6fc9.jpg Политика Мангер на суде заявил о якобы причастности к указанному преступлению сотрудника СБУ Даниила Доценко

В Службе безопасности Украины проверят заявление подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главы Херсонского облсовета Владислава Мангера о причастности к этому преступлению сотрудника спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, 13 февраля во время судебного рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Владислав Мангер, подозреваемый в уголовном производстве по факту умышленного убийства Ганздюк, "заявил о якобы причастности к указанному преступлению сотрудника Службы безопасности Украины Даниила Доценко".

"Утверждение Мангера, которые он ничем не обосновал, является его намерением дискредитировать Службу безопасности Украины, следователи которой осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного убийства Гандзюк. Во время досудебного следствия следователями собрано достаточно данных, которые стали основанием для вручения Мангеру сообщения о подозрении в организации убийства Гандзюк", – заявили в СБУ.

В спецслужбе также отметили, что в ходе досудебного расследования уголовного производства "никаких данных, которые бы свидетельствовали о причастности к преступлению, совершенного в отношении Гандзюк, Доценко или других сотрудников СБ Украины получено не было".

Ни одно лицо, в том числе и сам Мангер, с заявлением о совершении преступления по Гандзюк Доценко или любым другим сотрудником к СБ Украины не обращался, добавили в СБУ.

"Служба считает, что этим заявлением подозреваемый исключительно пытается избежать уголовной ответственности за совершенное преступления. Вместе с тем, указанные выше утверждение Мангера будут тщательно проверены в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту умышленного убийства Гандзюк, в строгом соответствии с требованиями УПК Украины в определенный действующим законодательством способ с соблюдением требований, определенных в ст. 2 УПК Украины, в том числе путем проведения (в случае удовлетворения судом соответствующих ходатайств органа досудебного расследования) судебных психологических экспертиз с использованием компьютерного полиграфа, в случае получения соответствующего согласия от Мангера и других лиц, о причастности к преступлению которых он указывает", – сообщили в спецслужбе.

Ранее сообщалось, что Мангер заявил в суде, что готов пройти полиграф.

Напомним, 11 февраля на рассмотрение в Шевченковский суд Киева поступило ходатайство об аресте главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в соучастии в убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Мангер заверил следователей, в том что он не был лично знаком с Гандзюк и обещал не бежать из Украины от следствия.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что херсонский губернатор совершил преступление с помощью еще нескольких лиц, выделив на это более пяти тысяч долларов.

Как сообщалось, сотрудницу Херсонского горсовета, активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 злоумышленники облили серной кислотой. Она получила химические ожоги и частично потеряла зрение. Гандзюк перенесла более 10 операций. 4 ноября она умерла.

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Тег Гандзюк, мангер

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