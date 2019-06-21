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Зеленский собрался изменить Конституцию: создана специальная Комиссия

21 июня, 17:14

Президент своим указом также ликвидировал ранее существовавшие органы – Совет по вопросам судебной реформы и Конституционную комиссию

Фото: Сегодня

Глава государства Владимир Зеленский намерен изменить Конституцию, для чего подписал указ №421 о создании Комиссии по вопросам правовой реформы в качестве консультативно-совещательного органа при президенте.

Так, украинский лидер в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины постановил образовать соответствующую Комиссию. Ее основной задачей он видит содействие дальнейшему развитию правовой системы Украины на основе конституционных принципов верховенства права, приоритетности прав и свобод человека и гражданина, с учетом международных обязательств Украины.

"Определить приоритетными направлениями работы Комиссии подготовку и представление президенту Украины предложений по внесению изменений в Конституцию и законы Украины, направленные на обеспечение реализации конституционных норм и принципов, а именно приоритетности защиты фундаментальных прав и свобод человека и гражданина, дальнейшее развитие законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия, совершенствование законодательства об уголовной ответственности и уголовного процессуального законодательства, реформирование органов правопорядка, а также создание условий для реинтеграции в единое конституционное пространство Украины временно оккупированных территорий Украины и населения, которое на них проживает", – говорится в указе.

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Президент поручил главе Администрации президента внести предложения по составу Комиссии.

Также этим указом ликвидируются Совет по вопросам судебной реформы и Конституционная комиссия.

Как сообщалось, в комментарии сайту "Сегодня" юрист Иван Либерман рассказывал, какие могут быть варианты с изменениями Конституции. По его мнению, в части основных прав и свобод граждан Конституция Украины одна из лучших в мире, поэтому вряд ли этот вопрос можно в очередной раз изменить.

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Тег Конституция, указ, Зеленский, изменения

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Сегодня

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