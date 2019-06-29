Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости политики

В штабе Вакарчука пишут предвыборные программы и слушают новые песни

29 июня, 22:37

Работа в офисе кипит


Прозрачный офис увешан портретами партийного лидера. Это – об офисе партии "Голос" Святослава Вакарчука. Здесь не только пишут предвыборные программы, но и слушают песни, которые еще не слышали поклонники певца.

Партийный штаб – весь в постерах, словно фанатский клуб певца Вакарчука. Но Вакарчук-кандидат убеждает: уютная атмосфера – не показатель. Работа в офисе кипит.

В прозрачных кабинетах планируют пиар-кампанию, готовят законопроекты, разрабатывают предвыборную стратегию. Все расписано чуть ли не поминутно.

Но даже несмотря на занятость – люди здесь очень гостеприимные.

Лидер "Голоса" гордится своим прозрачным офисом. Говорит, был в подобных в Европе.

"Был когда-то в офисе канцлера Германии. Там очень красивый современный офис. Хотелось бы чтобы и наши правительственные офисы так выглядели", – делится он.

Но оболочка, убежден, не первостепенна. Инициировать переезд парламента в другое здание – не будет.

"Сейчас важнее изменить Раду не по форме, а по сути. Изменить принципы, которые там господствуют. Сделать так, чтобы в Верховную Раду попало больше молодых людей. Меня интересует лично – снести старую политику. И отправить старых политиков на пенсию", говорит Вакарчук.

Уверяет, хотя парламентская кампания сейчас и напоминает картинку, где вокруг главного героя все пылает, – в Украине – все будет хорошо.

Как сообщали новости "Сегодня", в партии "Голос" рассказывали, что их цель – привести в парламент новых людей, имеющих совершенно другой, нетрадиционный, взгляд на принципы и правила управления государством. Лидер политической силы подчеркнул, что именно политики новой формации должны противостоять старой системе. Вакарчук также рассказывал, при каком условии поддержит Зеленского.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает, что после парламентских выборов его политическая сила может создать коалицию с партией "Голос".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, видео, вакарчук, офис, голос, штаб-кватира, парламентские выборы, выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " В штабе Вакарчука пишут предвыборные программы и слушают новые песни". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В студии ток-шоу "Главная тема. Выбор" состоятся дебаты Тимошенко и Вакарчука

27 июня, 14:34

В эфире ток-шоу обсудят вопросы пенсий и расскажут, кому и на сколько поднимут выплаты уже в июле

В "Слуге народа" рассказали о возможном объединении в Раде с партией Вакарчука

20 июня, 11:58

Перед формированием нового парламента идет много разговоров относительно будущей коалиции

Выборы-2019: списки партий, которые идут в Верховную Раду

13 июня, 19:44

Главные кандидаты на попадание в состав украинского парламента IX созыва

Вакарчук представил первую десятку своей партии

8 июня, 20:33

"Голос" будет участвовать в будущих парламентских выборах

Вакарчук и Гройсман расскажут, кого ведут за собой в парламент

7 июня, 23:32

Главная тема для обсуждения – новые лица в украинской политике

Вакарчук об однополых браках: У нас страна равных прав и возможностей

7 июня, 21:58

Лидер партии "Голос" рассказал об отношении к ЛГБТ сообществу и легализации каннабиса

Почему не нужно заправлять постель по утрам

Верный способ избавиться от запаха пота без дезодоранта

Как стирать обувь в стиральной машине

Как утолить жажду: 3 напитка для летней жары

Стало известно, кому в июле увеличат пенсии и социальные выплаты

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж

«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

Перед ним вставали на колени даже зеки

14 случаев, когда Кейт Миддлтон забыла, что она – герцогиня

В центре Днепра на глазах у жены и прохожих умер мужчина

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

Сегодня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Что изменится для украинцев в июле: паспорта – дороже, пенсии – выше

Вчера, 07:07

Заработает новый закон о языке, а также начнется вступительная кампания

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

27 июня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

В Днепре в частный дом заползла длинная змея

Зеленский ответил на петицию о том, когда уйдет в отставку

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь