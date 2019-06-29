В штабе Вакарчука пишут предвыборные программы и слушают новые песни

Работа в офисе кипит

Прозрачный офис увешан портретами партийного лидера. Это – об офисе партии "Голос" Святослава Вакарчука. Здесь не только пишут предвыборные программы, но и слушают песни, которые еще не слышали поклонники певца.

Партийный штаб – весь в постерах, словно фанатский клуб певца Вакарчука. Но Вакарчук-кандидат убеждает: уютная атмосфера – не показатель. Работа в офисе кипит.

В прозрачных кабинетах планируют пиар-кампанию, готовят законопроекты, разрабатывают предвыборную стратегию. Все расписано чуть ли не поминутно.

Но даже несмотря на занятость – люди здесь очень гостеприимные.

Лидер "Голоса" гордится своим прозрачным офисом. Говорит, был в подобных в Европе.

"Был когда-то в офисе канцлера Германии. Там очень красивый современный офис. Хотелось бы чтобы и наши правительственные офисы так выглядели", – делится он.

Но оболочка, убежден, не первостепенна. Инициировать переезд парламента в другое здание – не будет.

"Сейчас важнее изменить Раду не по форме, а по сути. Изменить принципы, которые там господствуют. Сделать так, чтобы в Верховную Раду попало больше молодых людей. Меня интересует лично – снести старую политику. И отправить старых политиков на пенсию", говорит Вакарчук.

Уверяет, хотя парламентская кампания сейчас и напоминает картинку, где вокруг главного героя все пылает, – в Украине – все будет хорошо.

Как сообщали новости "Сегодня", в партии "Голос" рассказывали, что их цель – привести в парламент новых людей, имеющих совершенно другой, нетрадиционный, взгляд на принципы и правила управления государством. Лидер политической силы подчеркнул, что именно политики новой формации должны противостоять старой системе. Вакарчук также рассказывал, при каком условии поддержит Зеленского.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает, что после парламентских выборов его политическая сила может создать коалицию с партией "Голос".

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