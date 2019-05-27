Стало известно, кто возглавил партию Зеленского

Ранее главой политической силы был Иван Баканов, но президент отправил его работать в СБУ

Дмитрий Разумков. Фото: Facebook

Советник президента Украины Дмитрий Разумков возглавил партию "Слуга народа". Соответствующее решение было принято на недавнем съезде политической силы. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, он сменил на этом посту Ивана Баканова, которого глава государства Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы Службы безопасности Украины – начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Напомним, после вступления в должность президента Украины, Владимир Зеленский своими указами провел ряд кадровых назначений. Реакция на утвержденные кандидатуры со стороны оппонентов, экспертов и общественности разная: если одни фигуры восприняты в целом положительно либо нейтрально, другие вызвали критику или недоумение. Общее одно: их назначения не стали неожиданностью. Читайте подробней, кого привел во власть Зеленский.

Отметим, что ранее Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля. В комментарии сайту "Сегодня" профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань рассказал, против кого сыграют сроки на выборах в Раду.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, кто возглавил партию Зеленского". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"