В "Слуге народа" разъяснили смысл закона о вознаграждении за изобличение коррупционеров

Украинцы получат возможность бороться с коррупцией, не опасаясь преследований, говорит нардеп

Фото: creativeart / Freepik

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Во фракции "Слуга народа" считают утвержденный сегодня парламентом закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции" "необходимым и своевременным".

Народный депутат, глава подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов (фракция "Слуга народа") отметил в комментарии сайту "Сегодня":

"Коррупция уже угрожает безопасности государства, всем сферам жизнедеятельности общества. И я считаю, что этот закон очень своевременный и затребованный".

Неклюдов также акцентировал, что утвержденный закон несет в себе два ключевых смысла: усиление борьбы с коррупцией и защиту государством граждан, которые изобличают коррупционеров.

"Конечно, если человек будет понимать, что государство законом его защищает, это будет фактором, который будет вселять уверенность. И у людей будет возможность бороться с коррупцией, не опасаясь преследований", – сказал народный депутат.

Говоря о том, что новый закон предоставляет возможность анонимного информирования о преступлении, Неклюдов отметил, что эта норма не "перегрузит" правоохранительные органы.

"Конечно, не все факты будут подтверждаться, но все же, даже если часть информации найдет подтверждение, коррупционер будет изобличен и понесет заслуженное наказание – уже значительный шаг в борьбе с коррупцией" – сказал народный депутат.

Напомним, глава Союза юристов Украины, экс-генпрокурор Святослав Пискун жестко раскритиковал закон о обличителях коррупции. Как разъяснил Пискун в комментарии сайту "Сегодня", в том виде, в котором закон принят, он работать не будет. К тому же, по его словам, по многим позициям он противоречит существующему законодательству .

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