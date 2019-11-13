В "Слуге народа" дали важное обещание по земельной реформе: подробности

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фракция "Слуга народа" гарантирует, что при подготовке ко второму чтению закона об открытии рынка земли будет поддержана поправка о запрете продажи земли иностранцам. В комментарии журналистам председатель фракции Давид Арахамия сообщил, что об этом шла речь на заседании фракции, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский.

"Я вам скажу откровенно, если эту поправку не внесут, то никакого второго чтения не будет в нашей фракции тоже", – заверил он.

По его словам, многие члены фракции также выступают против продажи земли иностранным гражданам.

Арахамия утверждает, что в первом чтении вся фракция, "кроме трех-четырех человек, которые воздерживаются", готова голосовать за законопроект о продаже земли.

Он сообщил, что такое голосование состоялось на заседании фракции путем поднятия рук.

На уточняющий вопрос журналистов о том, что сначала голосов во фракции не было, и только после встречи с президентом Украины они появились, Арахамия ответил: "Конечно, президент придает уверенности нашим депутатам. Это нормальный процесс, так как уровень доверия к нему очень высок".

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По его словам, президент будет гарантировать, что после референдума можно будет говорить о возможности продажи земли иностранцам.

Ранее Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады рекомендовал парламенту поддержать за основу законопроект № 2178-10 об открытии рынка сельхозземель. Этот депутатский законопроект был зарегистрирован как альтернатива правительственному. Вариант Кабмина ранее раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

"Рекомендовать Верховной Раде Украины принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения <..>. № 2178-10", – говорится в сообщении пресс-службы комитета.

В целом аграрный комитет Рады рассмотрел 11 законопроектов о рынке земли.

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Напомним, в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Обновленный законопроект об обороте земель предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициаром которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

Как известно, мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019. Просто снять мораторий – недостаточно для открытия рынка. Сначала нужно принять законопроект об обороте с/х земель.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что принесет Украине открытый рынок земли и будет ли расти экономика. Ответы на эти вопросы узнавайте в нашем сюжете:

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