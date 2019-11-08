В "Слуге народа" объяснили, почему не все из фракции голосовали за арест Дубневича

Ярослав Дубневич. Фото: facebook.com/Dubnevych

Часть из депутатов от фракции "Слуга народа" (СН) могла не проголосовать за разрешение на арест нардепа от депутатской группы "За будущее" Ярослава Дубневича, потому что не понимала, что это значит. Об этом сказал нардеп от СН Роман Грищук, передает Bihus.Info.

"Там три было голосование. Причем за первое, насколько я понимаю, большинство проголосовало, если не все. Арест и привлечение к ответственности ... Часть или не понимала, что это ... Некоторые думали, что, возможно, это прямо в зале будет. Или не поняли, или не хотели понимать", – заявил Роман Грищук.

При этом он подчеркнул, что каждый из его коллег несет ответственность за то, как он проголосовал. Однако Грищук напомнил, что за разрешения на задержание и арест Ярослава Дубневича также не проголосовали и другие фракции.

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"Проголосовал только "Голос ", проголосовала" Слуга народа ", – отметил Грищук.

Напомним, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка в октябре внес представление в Верховную Раду на привлечение нардепа Ярослава Дубневича к уголовной ответственности.

31 октября Верховная Рада провела три голосования: за разрешение на привлечение Дубневича к уголовной ответственности (332 голоса "за"), за разрешение на его задержание (241 голос "за") и разрешение на избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей (229 голосов "За"). Последнее голосование было успешным только потому, что голоса "За" добавила фракция партии "Голос".

Отметим, Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора относительно меры пресечения и постановил арестовать народного депутата Ярослава Дубневича с возможностью выхода под залог в 100 миллионов гривен.

Отметим, что на заседание суда пришли коллеги подозреваемого – Игорь Палица, Виктор Балога, Виктор Бондарь, Тарас Батенко, Антон Киссе. Всего девять депутатов изъявили желание взять Дубневича на поруки.

Как сообщали новости "Сегодня", Национальное антикоррупционное бюро подозревает Дубневича в махинациях с госзакупками на железной дороге, когда он был председателем комитета ВР по вопросам транспорта, чем якобы причинил ущерб государству в размере 93 млн грн. Читайте подробнее, в чем подозревают народного депутата.

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