В "Слуге народа" оценили возможность отставки Гончарука

Лидер фракции спрогнозировал, что глава Кабмина останется на своем посту

Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия спрогнозировал, что во время внеочередного заседания Верховной Рады премьер-министра Алексея Гончарука отправлять в отставку не будут.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур. По крайней мере пока никакие заявления не поступали", - сказал депутат.

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На уточняющий вопрос, останется ли Гончарук во главе Кабмина, Арахамия заявил: "Думаю, что да".

Отметим, что в последнее время ходит много разговоров о серьезных переменах в верхних эшелонах власти – от смены некоторых министров до увольнения премьера Гончарука.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание парламента на 4 марта. Глава государства просит депутатов срочно рассмотреть важные законопроекты, обсудить кадровые вопросы в правительстве и заслушать руководителей правоохранительных органов. Позже Рада объявила повестку дня внеочередной сессии.

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