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В "Слуге народа" оценили возможность отставки Гончарука

2 марта, 20:14

Руслан Ровик

Лидер фракции спрогнозировал, что глава Кабмина останется на своем посту

Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия спрогнозировал, что во время внеочередного заседания Верховной Рады премьер-министра Алексея Гончарука отправлять в отставку не будут.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур. По крайней мере пока никакие заявления не поступали", - сказал депутат.

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На уточняющий вопрос, останется ли Гончарук во главе Кабмина, Арахамия заявил: "Думаю, что да".

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Отметим, что в последнее время ходит много разговоров о серьезных переменах в верхних эшелонах власти – от смены некоторых министров до увольнения премьера Гончарука.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание парламента на 4 марта. Глава государства просит депутатов срочно рассмотреть важные законопроекты, обсудить кадровые вопросы в правительстве и заслушать руководителей правоохранительных органов. Позже Рада объявила повестку дня внеочередной сессии.

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Верховная Рада Кабинет министров премьер-министр слуга народа Алексей Гончарук Давид Арахамия

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