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В "Слуге народа" выбрали дату местных выборов: документ уже в Раде

8 июля, 18:40

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Нардепы разработали проект постановления и предлагают провести голосование в октябре

Представители фракции "Слуга народа" в Верховной Раде хотят, чтобы выборы представителей местной власти в Украине, на которых в этом году разрешили голосовать избирателям без прописки, прошли 25 октября.

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Именно такая дата указана в проекте постановления №3809, который был опубликован на сайте Рады.

Документ зарегистрировали 8 июля, его инициаторами являются 11 народных депутатов от фракции "Слуга народа" и депутатской группы "Доверие", включая главу парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрея Клочко.

Его комитет планирует рассмотреть проект постановления 9 июля.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в том, угрожает ли всемирная пандемия коронавируса проведению выборов в местные органы власти в Украине.

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Больше об особенностях и нововведениях, с которыми могут столкнуться на выборах как обычные украинцы, так и целые политические партии, читайте в материале "Местные выборы в Украине: что изменится для избирателей и кандидатов" на нашем сайте.

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выборы Верховная Рада местные выборы

Источник: Сегодня

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