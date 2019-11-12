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В "Слуге народа" отреагировали на предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

12 ноября, 11:10

Казахстанский лидер предлагает сменить переговорную площадку по Донбассу

Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев / Фото: AFP

Для встречи президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина в Казахстане нужно понимать цель смены площадки для переговоров по Украине. Так прокомментировала предложение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева представитель главы государства в Верховной Раде, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

По ее словам, сам бывший казахстанский лидер не раз хотел подключиться к переговорам по Украине на фоне хороших отношений и с президентом РФ, и украинскими лидерами.

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"Я знаю, что Нурсултан Назарбаев уже много раз и Петру Порошенко предлагал Казахстан как вероятную платформу для изменения "нормандского формата", а затем минского переговорного формата. Господин Назарбаев говорит, что господин Зеленский не исключает такой возможности и в принципе соглашается на это, но я не слышала от господина Зеленского, как он комментирует данный аспект. Но, тем не менее, понимаю, что господин Назарбаев мог бы организовать такую встречу, но пока непонятно, какой будет цель. Если цель – только сменить место, страну, где встретиться – то, конечно, это не нужно, если целью является встретиться и действительно решить вопрос по существу (а мы видим вчерашний разговор Путина (с канцлером ФРГ – ред.) Меркель... Я думаю, что если цель – обсудить в "нормандском" или в другом формате "особый статус", то нам встречаться нет смысла", – сказала Верещук.

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Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Как сообщали новости "Сегодня", Нурсултан Назарбаев заявил, что Зеленский якобы согласился встретиться с Путиным в Казахстане. Он напомнил, что встречался с обоими президентами и намерен помочь в урегулировании кризиса.

Напомним, в октябре Зеленский и Назарбаев впервые встретились в Японии. Ожидаемо они обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными, а также не забыли поговорить и о сотрудничестве между Украиной и Казахстаном. Позже Зеленский поделился впечатлениями о встрече с Назарбаевым в Японии.

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Казахстан назарбаев Владимир Зеленский Владимир Путин Ирина Верещук

Источник: УНИАН

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