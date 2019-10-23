"Очень любит Украину": Зеленский рассказал о встрече с Назарбаевым в Японии

Первый президент Казахстана когда-то и работал, и учился в Украине

Зеленский и Назарбаев / Фото: president.gov.ua

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Глава государства Владимир Зеленский в Японии встречался с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и бывший казахстанский лидер заявил о поддержке Украины. Об этом украинский президент рассказал в эксклюзивном интервью "Сегодня".

На вопрос журналиста, удалось ли убедить Назарбаева, что в Крыму произошла наглая аннексия, он ответил: "Хотелось бы всегда слышать официальное мнение того или иного президента".

"Но я видел и слышал лично его поддержку полностью – Украины, нашего суверенитета, наших территорий, нашей независимости. То есть он сказал мне, что очень любит Украину, очень любит украинский народ и его очень понимает, потому что сам работал в Украине и учился в Украине. Я думаю, что, знаете, сейчас надо встречаться со всеми людьми, которые хотят помогать Украине в решении таких глобальных, приоритетных задач, связанных с прекращением войны. Поэтому мы это и делаем – со всеми встречаемся. По-другому – не получится просто", – сказал Зеленский.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст эксклюзивного интервью Зеленского: "Капитуляции не будет".

Отметим, что Казахстан с Россией имеет дружеские отношения, однако в апреле нынешнего года бывший казахстанский лидер удивил заявлением – Назарбаев призвал Россию к миру, напомнив о конфликте в Украине.

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