В "Слуге народа" появилась своя оппозиция: в КИУ указали на проблему во фракции

"Слуги народа" своим большинством не смогли бы принять и 40% законов без помощи других политических сил

Пока "слуги народа" "изолированы" в Киеве из-за ситуации с коронавирусом, Комитет избирателей Украины заметил один любопытный момент – в монобольшинстве стала заметна внутренняя оппозиция. Данной фракции все сложнее становится голосовать за законопроекты.

Всего за период с августа 2019-го по март 2020-го народными депутатами было принято 160 законов, из которых 65 законов проголосовали менее 226 народных депутатов "Слуги народа". В КИУ пришли к выводу, что если бы учитывались только голоса монобольшинства, то не удалось бы принять и 40% законов. Стоит отметить, что большинство законопроектов подавались или "слугами", или президентом, или правительством, которое, грубо говоря, выбирала президентская фракция.

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"За последний месяц "слуги народа" трижды провалили важные голосования. В частности, об отставке генпрокурора Рябошапки (179 "за"), назначение Венедиктовой (224 "за") и назначение нового министра экономики (217 "за"). И если раньше подобные проблемы можно было назвать техническими, то сейчас ситуация вышла на другой уровень. Не обеспечивая стабильные 226 "за", руководство монобольшинства вынуждено обращаться за помощью к другим фракциям и группам парламента, образуя новые политические союзы. Де факто в монобольшинстве существует внутренняя оппозиция, которая не поддерживает определенные решения. Так, против отставки Рябошапки проголосовали преимущественно те же депутаты, которые впоследствии раскритиковали решение ТКГ в Минске и не поддержали закон о выплате пенсий в ОРДЛО. По состоянию на сейчас речь идет о двух-трех десятках политиков", – пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

Как сообщали новости "Сегодня", 15 февраля на съезде "слуги народа" выбрали руководство и объявили идеологию – "украинский центризм". Кроме того, "Слуга народа" вносит изменения в Устав и вводит единый электронный реестр партии, контроль за членством и членскими взносами.

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