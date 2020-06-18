В "Слуге народа" рассказали, какая ситуация с назначением министра образования

Президент считает Шкарлета оптимальной кандидатурой, но слуги народа пока в раздумьях

Фракция "Слуга народа" не принимала решения о поддержке кандидатуры Сергея Шкарлета на должность министра образования. При этом президент Украины Владимир Зеленский, который принимал участие в заседании фракции по видеосвязи, просил монобольшинство поддержать назначение. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщила народный депутат от этой политической силы Ирина Верещук.

"Президент сказал, что на сегодняшний день это наиболее оптимальная кандидатура. Что нет никаких иммунитетов, и, если кто-то не справится, не оправдает ожидания, мы всегда можем отправить в отставку. Это действительно так, так было всегда", – сказала она.

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При этом Верещук сообщила, что сигнального голосования по кандидатуре Шкарлета фракция не проводила.

"Мы вообще не проводили сегодня сигнальных голосований. Ни по министру, ни по проекту закона о ЗНО. Будем определяться в зале", – отметила депутат.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях на должность министра образования нашли кандидата. 17 июня глава правительства зарегистрировал в парламенте проект постановления №3675 о назначении на эту должность Сергея Шкарлета.

Напомним, что должность министра образования в Украине вакантна с марта 2020 года, когда вместе со всем Кабмином была уволена Анна Новосад. Сейчас министерство в статусе исполняющей обязанности министра возглавляет Любомира Мандзий.

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