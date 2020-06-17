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Профессор, доктор наук, ректор: на должность министра образования нашли кандидата

17 июня, 22:45

Елена Вус Елена Вус

Должность министра образования в Украине вакантна с марта 2020 года

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета, которого ранее он представил на заседании фракции "Слуги народа".

В среду, 17 июня, глава правительства зарегистрировал в парламенте соответствующий проект постановления №3675, сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Перед тем как вопрос будет вынесен в сессионный зал, его должен рассмотреть парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что изначально рассчитывал, что министерство возглавит Сергей Бабак, народный депутат и глава профильного комитета Верховной Рады, а также предлагал остаться на должности Анне Новосад из правительства Алексея Гончарука.

Напомним, что должность министра образования в Украине вакантна с марта 2020 года, когда вместе со всем Кабмином была уволена Анна Новосад. Сейчас министерство в статусе исполняющей обязанности министра возглавляет Любомира Мандзий.

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Верховная Рада постановление кандидатура министр образования Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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