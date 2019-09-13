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В "Слуге народа" считают, что выборы мэра Киева должны состояться в этом году

13 сентября, 21:07

Внеочередные выборы нужны уже сейчас — перезагрузка власти должна произойти в этом году, - заявил Александр Ткаченко

/ Фото: Pexels

Досрочные выборы мэра Киева должны пройти в этом году. Об этом заявил депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Александр Ткаченко в сообщении в Facebook.

"Перезагрузка власти в Киев должна состояться так, чтобы, наконец, голос каждого киевлянина был услышан, а в системе исчезла возможность для чиновников работать на себя, а не на людей. Это — принципиальная позиция президента и моя лично", – написал Ткаченко.

По его словам, власть в Киеве сможет работать эффективно только в условиях развитой децентрализации и предоставления киевлянам реальных самоуправляющихся полномочий.

"Речь идет о возобновлении работы районных советов и исполкомов. Все, что находится на территории района (от школ и детсадов к тротуарам) – находится в ведении общины района. Только так, получив возможности управления, киевляне будут иметь реальное влияние на все важные процессы в городе", – считает нардеп.

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По его мнению, часть коммунальных предприятий Киева должна быть ликвидирована, а их функции – переданы частным подрядчикам. Мол, тогда появится возможность предоставлять качественные услуги киевлянам, поскольку компании будут соревноваться на конкурсной основе.

"В подчинении столичной власти должны остаться только стратегически важные предприятия, занимающиеся энерго- и теплоснабжением, отвечающих за безопасность киевлян, стратегические транспортные перевозки и общее развитие города и тому подобное", – говорится в сообщении.

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"Безопасность киевлян — безусловное задачи. Дополнительное освещение и патрулирование улиц, развитие городской системы видеонаблюдения — первые шаги для превращения Киева в безопасную европейскую столицу. Киевляне заслуживают жить в чистом городе, поэтому проблема с мусором должен решаться комплексно — от своевременной уборки улиц к комплексной переработки. Чистая и горячая вода в домах и начало очистки Днепра и киевских рек от ила – в приоритетах. А еще наведения порядка с хаотичной застройки в городе, пользу из которой имеют единицы, а страдают – все общины. На каждую построенную квартиру — жарко место, новый дом — зеленая зона, садики и школы в микрорайонах, спортивные площадки и учреждения культуры", – добавил Ткаченко.

"Ничего в городе не может решаться без нас. Поэтому внеочередные выборы нужны уже сейчас — перезагрузка власти должна произойти в этом году. Киевляне заслуживают того, чтобы вернуть себе гордость за город", — написал он в Facebook.

Ранее Александр Ткаченко заявил, что его политическая сила будет инициировать досрочные выборы в столице – как мэра, так и Киеврады. По его словам, выборы будут проводиться в Киеве по новому закону о столице, проект которого пока что еще только готовится в Верховной Раде.

Отметим, ранее в ряде СМИ, в частности в издании "Левый берег", появилась информация, что готовящийся законопроект о столице откроет путь к проведению внеочередных выборов в Киеве на 8 декабря 2019 года.

Вместе с тем ранее Виталий Кличко был снят с должности главы Киевской городской государственной администрации.

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Киев выборы мэр Кличко Ткаченко

Источник: Сегодня

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