Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский рассказал, какого человека он видит премьер-министром

21 июля, 12:36

Глава государства признался, что уже ведет консультации по будущему главе правительства

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский после того, как проголосовал на выборах, рассказал, что уже проводит предварительные консультации по будущему премьер-министру. Об этом он рассказал журналистам на избирательном участке в Киеве.

Президент рассчитывает, что будущим премьером станет человек, которые еще не был на высших руководящих должностях во власти.

"Премьер-министр? Я вас честно скажу, это может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они себя видят на этом месте. Здесь у меня неизменная позиция. Я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения. Я бы хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции", – сказал Зеленский.

Президент признался, что уже проводит консультации по кандидатуре будущего главы правительства.

Как сообщали новости "Сегодня", действующий глава правительства Владимир Гройсман недавно заявлял, что собирается снова стать премьер-министром после выборов. Премьер приезжал в Полтавскую область проверить ремонт важной дороги и поделился планами на будущее.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег президент, Зеленский, премьер-министр

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский рассказал, какого человека он видит премьер-министром". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Кто убил Павла?": Зеленский созвал силовиков по делу о смерти Шеремета

Вчера, 11:03

Глава государства назначил встречу на вторник, 23 июля

Тотальная мобилизация и наступление: советник рассказал о возможных приказах Зеленского по Донбассу

Вчера, 10:21

По словам Потураева, для президента человеческая жизнь очень много значит

Зеленский сообщил, когда появится кандидатура нового генпрокурора

19 июля, 19:21

Президент пообещал защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов

"Мы очень открыты": Зеленский встретился с инвестором из Мексики

19 июля, 17:24

Глава государства пообещал потенциальному инвестору защиту бизнеса в Украине

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Топ-5 мультфильмов, которые помогут научить ребенка считать

Малоизвестные красивые актрисы казахстанского кино

Диетолог назвала спасающие от жары безвредные напитки

"В 2020 минимальная заработная плата составит 5,5 тыс. грн"

«Форсаж: Хоббс и Шоу»: команду фильма пополнит Киан Ривз

Фантастические детские украшения своими руками

"Марвел": в каком порядке смотреть все фильмы

6 причин, почему взвешиваться каждый день полезно

Нападающий Наполи получил выговор от жены

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

15 красавиц российского кино

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Сегодня, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

Вчера, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

19 июля, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Как убрать мешки под глазами и отеки век
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь