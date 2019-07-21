Зеленский рассказал, какого человека он видит премьер-министром
Глава государства признался, что уже ведет консультации по будущему главе правительства
Президент Владимир Зеленский после того, как проголосовал на выборах, рассказал, что уже проводит предварительные консультации по будущему премьер-министру. Об этом он рассказал журналистам на избирательном участке в Киеве.
Президент рассчитывает, что будущим премьером станет человек, которые еще не был на высших руководящих должностях во власти.
"Премьер-министр? Я вас честно скажу, это может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они себя видят на этом месте. Здесь у меня неизменная позиция. Я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения. Я бы хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции", – сказал Зеленский.
Президент признался, что уже проводит консультации по кандидатуре будущего главы правительства.
Как сообщали новости "Сегодня", действующий глава правительства Владимир Гройсман недавно заявлял, что собирается снова стать премьер-министром после выборов. Премьер приезжал в Полтавскую область проверить ремонт важной дороги и поделился планами на будущее.
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