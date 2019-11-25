В смету Верховной Рады на 2020 год не заложили денег на сенсорную кнопку

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В смете Верховной Рады Украины на 2020 год не предусмотрены расходы на техническое переоборудование рабочих мест народных депутатов, в частности, на монтаж сенсорных кнопок для голосования. Об этом говорится в ответе Аппарата ВРУ по запросу Общественного движения "Честно", передает пресс-служба организации.

Главный бухгалтер Управления делами Аппарата Верховной Рады Лилия Савкова, в свою очередь, сообщила: "На следующий год Минфин дал нам с капитальных затрат очень-очень маленькую сумму и только 9 миллионов 972 тысячи на капитальные по статье 10 (статья расходов на осуществление законотворческой деятельности ВРУ.- Ред.)".

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Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что тормозит внедрение сенсорной кнопки в Раде.

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"Я думаю, что мы это сделаем, не совсем, возможно, в ближайшее время, но мы к этому идем. Есть еще проблемы с финансированием, такие вещи, связанные с функционированием Верховной Рады, с бюджетом и с той даже инициативой, которая была предложена президентом и сегодня находится на рассмотрении в Конституционном суде – по уменьшению народных депутатов Украины до 300", – отметил Разумков.

Он пояснил, что речь идет о том, чтобы сейчас не делать соответствующее оборудование в расчете на 450 человек, а для новой каденции ВР не уменьшать это количество до 300.

Напомним, в парламенте за первые две недели работы нового созыва засекли трех депутатов за неперсональным голосованием. Позже два депутата от "Слуги народа" отказались от зарплаты за "кнопкодавство".

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