Два депутата от "Слуги народа" отказались от зарплаты за "кнопкодавство"

Фото: Н. Лазаренко

На сегодняшнем заседании Верховной Рады народные депутаты Сергей Литвиненко и Елена Копанчук принесли извинения за "кнопкодавство".

"Хочу от имени фракции принести извинения украинскому народу и коллегами по парламенту. Мы говорили об этом во время (президентской) кампании", – сказал руководитель фракции "Слуга народа" в ВР Александр Корниенко и добавил, что сами провинившиеся должны объяснить свое поведение.

Так, Сергей Литвиненко, которого зафиксировали на "кнопкодавстве", принес извинения за "кнопкодавство" и отказался от месячной зарплаты в качестве компенсации за свои действия.

Сергей Литвиненко. Фото: Facebook

"В моих действиях не было никакого умысла, это все было в турборежиме, потому что я переживал, чтобы за эти законы мы действительно проголосовали, так, как мне подсказывали душа и сердце. Хочу извиниться и сказать, что готов передать месячную зарплату в благотворительные фонды за эту ошибку", – сказал нардеп.

В таком же духе выступила его коллега по политической силе, второй "кнопкодав" в "Слуге народа" нардеп Елена Копанчук, которая также принесла свои извинения и отказалась от месячной зарплаты.

Елена Копанчук. Фото: Facebook

После этого один из нардепов из зала призвал извиниться за "кнопкодавство" депутатов, которые были в восьмом созыве, однако Разумков заявил, что на это не хватит заседания парламента (намекнув, что таких случае было много в старой Раде).

Как сообщали новости "Сегодня", нарушали Конституцию не только "слуги народа". Так, журналисты поймали на "кнопкодавстве" внефракционного нардепа Александра Ковалева. При этом сам нардеп дал нелепое объяснение неперсональному голосованию, а другой депутат рассказал, где был в это время.

Напомним, 3 сентября Рада направила в КС законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и "кнопкодавство". В ст.81 Конституции Украины может появиться пункт о том, что досрочно полномочия нардепа прекращаются, если суд установит факт неперсонального голосования – лишать мандата предлагают и того, кто голосует, и того, за кого голосуют. В таком случае полномочия будут прекращены с момента вступления в силу решения суда.

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