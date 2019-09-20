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Президент Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом должен заинтересовать своего коллегу: предложить то, что будет выгодно США и самому хозяину Белого дома, а также должен найти особый тонкий подход к Трампу. Такие советы дал украинскому лидеру перед его визитом в Америку бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

В своей статье, опубликованной на сайте Стэнфордского университета, он подчеркнул, что Зеленскому нужно быть проще, добавить немного лести Трампу и найти беспроигрышный вариант по одной из тем.

"Господин Зеленский должен иметь в виду, что господину Трампу не хватает четкого понимания интересов США и того, что поставлено на карту по Украине и конфликту, который Россия ведет против нее. Его администрация проводит разумную политику по поддержке Киева, усилению НАТО и сохранению санкций против Москвы. Однако, судя по всему, мистер Трамп не инстинктивно соглашается с необходимостью собственной политики его администрации. Посмотрите на его недавнее предложение к Владимиру Путину (президенту РФ – ред.) присоединиться к другим лидерам G7, когда он примет у себя саммит "Большой семерки" в следующем году", – написал дипломат.

Он отмечает одну особенность американского президента – он не вникает в детали и его Администрация демонстрирует ему графики и фотографии, чтобы привлечь его внимание. Примерно по такому принципу должен действовать и президент Украины – меньше деталей и больше понятных тем.

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Также Пайфер предлагает немного задобрить Трампа. Он привел в пример контакт между президентами США и Северной Кореи, когда Ким Чен Ын через свои лестные письма сумел прийти к тому, что не отказался от ядерного оружия, а Трамп остался доволен от их общения.

"Он будет спрашивать, что может получить Америка или что он может получить. Господину Зеленскому следует подумать, есть ли тема, по которой он мог бы предложить господину Трампу беспроигрышный вариант. Прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе мог бы обеспечить это. Трамп неоднократно заявлял о своем стремлении улучшить американо-российские отношения, и настоящее урегулирования на Донбассе может убрать большое препятствие на пути к его цели", – пояснил бывший посол.

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Во время визита в США Зеленскому не следует пренебрегать контактами с руководством Конгресса, ведь и демократы, и республиканцы на Капитолийском холме поддерживают Украину и демонстрируют значительный скептицизм по отношению к России.

"В Конгрессе хотят, чтобы Украина преуспела, и успех измеряется ее прогрессом в становлении нормального демократического, ориентированного на рынок, и процветающего европейского государства. В той степени, в которой г-н Зеленский может убедительно доказать, что на этот раз все по-другому – что он и новый парламент предпримут жесткие шаги для достижения успеха – он вернется домой, заложив прочную основу для американо-украинских отношений. Он может подкрепить это, приехав в Вашингтон с одной или двумя подписными реформами, такими как прекращение моратория на продажу частных сельскохозяйственных земель", – добавил Пайфер.

Как сообщали новости "Сегодня", из дипломатических кругов стало известно, что встреча президентов Украины и США должна продлиться 45 минут, но может и затянуться. В то же время бывшая помощница госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, чем Зеленский может заинтересовать Трампа. По ее словам, сейчас у США появляется прекрасная возможность инвестировать в Украину и помочь вам с экономическим ростом.

В свою очередь газета Washington Post, ссылаясь на два источника, пишет, что Трамп провел секретную беседу с Зеленским. Стало известно, что информатор из американской разведки.

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