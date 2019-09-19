СМИ назвали точную дату встречи Зеленского и Трампа

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Фото: AFP, Офис Президента Украины

Встречапрезидентов Украины и США была запланирована на полях Генассамблеи ООН. Теперь же стала известная дата встречи глав государств.

Источник в дипломатических кругах сообщил агентству "Интерфакс Украина", что Владимир Зеоенский и Дональд Трамп встретятся 25 сентября.

Как известно, 23 сентября Зеленский отправится в США для участия в Генеральной ассамблее ООН.

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Ранее вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудили предстоящую встречу Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

В свою очередь заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент сделал заявление о предстоящей встрече Зеленского и Трампа.

"Я думаю, интересы наших двух стран четкие", – ответил он и уточнил, что речь идет и о взаимном бизнес-интересе, и о вопросах национальной безопасности как для Украины, так и для Соединенных Штатов.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале лета Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон с визитом. После этого постоянно муссировались разговоры о дате, предполагалась встреча в конце августе в Варшаве, но туда не приехал американский лидер. Кроме того, не исключена встреча и на ГА ООН, о чем также ранее говорилось.

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