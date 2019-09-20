Нуланд рассказала, чем Зеленский может заинтересовать Трампа

Она также посоветовала не втягиваться во внутриполитические дела США

Фото: ntvmsnbc.com

Президент Владимир Зеленский может заинтересовать президента США Дональда Трампа разговором о приватизации и открытии рынка земли. Об этом заявила бывшая помощница госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью BBC News Украина в четверг, 19 сентября.

"Это значит, что сейчас у США появляется прекрасная возможность инвестировать в Украину и помочь вам с экономическим ростом, с благосостоянием, помочь с более европейским стилем в экономике", – считает Нуланд.

Она подчеркнула, что это может сделать Украину "более привлекательным магнитом для возвращения территорий".

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Нуланд считает, что Зеленскому нужно дать понять Трампу, что санкции против России помогают усадить Путина за стол переговоров. Нужно объяснить Трампу, сказала она, что думать о снятии санкций можно, только если со стороны России будет реальный прогресс.

Также Нуланд выразила надежду, что новые лидеры Украины не дадут втянуть себя во внутриполитические дела США, кто бы за такими попытками ни стоял.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Ранее вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудили предстоящую встречу Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

В свою очередь заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент сделал заявление о предстоящей встрече Зеленского и Трампа.

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