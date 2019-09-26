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В США опубликовали рассекреченную жалобу на Трампа: документ

26 сентября, 17:44

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей представил полный текст жалобы спецагента на президента

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

На следующий день после публикации стенограммы июльского телефонного разговора украинского президента Владимира Зеленского с его американским коллегой США Дональдом Трампом, был обнародован текст рассекреченной жалобы неназванного сотрудника спецслужб на президента США.

Документ появился 26 сентября на сайте Комитета по вопросам разведки Палаты представителей. Вы можете ознакомиться с ним ниже:

Прикрепленный файл:

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В своей жалобе спецагент утверждает, что высокопоставленные чиновники Белого дома пытались закрыть доступ к стенограмме телефонной беседы президентов.

Кроме того, утверждается, что Трамп приказал вице-президенту США Майк Пенс отменить визит в Украину, где он собирался принять участие в церемонии инаугурации Владимира Зеленского.

В тренде
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (дополнено)

Еще в мае об этом говорил экс-глава МИД Павел Климкин, но в итоге американскую делегацию возглавил министр энергетики Рик Перри.

Напомним, что телефонный разговор с Зеленским стал поводом для начала процедуры импичмента президента США.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

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разведка Зеленский Трамп спецслужбы

Источник: Сегодня

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