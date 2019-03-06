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В США призвали уволить Холодницкого

Сегодня, 00:22

Посол добавила, что в отношении виновных в коррупции должно проводиться расследование

Назар Холодницкий
Назар Холодницкий. Фото: Facebook
В США призвали уволить Холодницкого //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7a7/cdc/5c77a7cdc1b79.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7a7/cdc/5c77a7cdc1b79.jpg Политика Посол добавила, что в отношении виновных в коррупции должно проводиться расследование

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что необходимо заменить руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом посол отметила в своем выступлении, сообщается на сайте посольства Соединенных Штатов.

"Для целостности антикоррупционных институтов должен быть заменен Специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман на предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела", – подчеркнула она.

Посол добавила, что в отношении виновных в коррупции должно проводиться расследование, суд и если вина доказана, они должны попасть за решетку.

"Чтобы так было, все элементы антикоррупционной архитектуры должны присутствовать и работать эффективно", – подытожила Йованович.

Напомним, последний конфликт между НАБУ и САП произошел 19 сентября. Руководитель САП Назар Холодницкий заявил – в его кабинете пытались установить жучок: кабель для прослушивания тянули с территории больницы "Охматдет".

Мужчины, которые это делали, не представились, и САП вызвала полицию. Неизвестных с кабелем попытались отбить люди в форме спецназа НАБУ. Они забрали автобус САП, но далеко не уехали, потому что врезались в припаркованные неподалеку авто.

Артем Сытник обвинения в попытке прослушивания Назара Холодницкого отвергает. А руководителя САП интересует, кто возместит убытки после схватки под прокуратурой.

Представители обоих ведомств утверждают: конфликта между ними нет, а сейчас лично они не общаются – нет необходимости.

Дело о конфликте между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) будет расследовать СБУ. Производство начато по статье о превышении служебных полномочий.

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Тег США, посол, Холодницкий, йованович, САП

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