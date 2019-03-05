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В США призвали Верховную Раду снять депутатскую неприкосновенность

Сегодня, 17:59

Депутаты следующего созыва парламента должны уже быть без иммунитета, считает Мари Йованович

Фото: Сегодня
В США призвали Верховную Раду снять депутатскую неприкосновенность //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e9c/466/5c7e9c4663955.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e9c/466/5c7e9c4663955.jpg Политика Депутаты следующего созыва парламента должны уже быть без иммунитета, считает Мари Йованович

Посол США в Украине Мари Йованович призвала украинских парламентариев отменить депутатскую неприкосновенность. Об этом она сказала в Киеве во время информационного марафона "Диалоги во времени".

Она считает, что депутаты Верховной Рады следующего созыва должны уже быть без иммунитета.

"Как уже давно обсуждается в Украине, я хочу сказать, на самом деле, на протяжении десятилетий, члены парламента, которые продолжают пользоваться иммунитетом от уголовного преследования в ситуации, когда все признают, что имеют право на злоупотребления, должны проголосовать, чтобы отменить эту неприкосновенность для следующего состава парламента", – заявила Йованович.

Мари Йованович. Фото: Facebook

Напомним, в октябре 2017 года Рада запустила процесс снятия неприкосновенности, поддержав президентский (№7203) и депутатский (№6773) законопроекты. В президентском варианте предлагалось убрать пункт, который не позволял привлекать парламентариев к уголовной ответственности, задерживать или арестовывать нардепов без согласия Рады. Также документ предлагает исключить из статьи 80 Конституции положение, которым народным депутатам гарантируется неприкосновенность.

Позже Конституционный суд одобрил оба законопроекта.

20 сентября 2018 года Рада сделала еще один шаг к отмене депутатской неприкосновенности. Парламент за основу и в целом поддержал президентский законопроект и определил порядок дальнейшей работы над документом. А вот депутатский провалился, не набрав необходимого количества голосов.

Отметим, что и президент Петр Порошенко выступал за снятие депутатской неприкосновенности: "Призываю внести и согласовать изменения в Конституцию, которые отменяют депутатскую неприкосновенность. Чтобы облегчить вам это решение, чтобы не было ощущения, что оно против вас, у меня есть простое предложение – давайте примем решение по введению в действие с первого января для депутатов нового созыва".

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Тег США, Верховная Рада, депутаты, неприкосновенность, йованович

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Источник:

УНИАН

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