В США прокомментировали решение Верховной Рады по ЕС и НАТО

Американские дипломаты обещают поддерживать стремление Украины вступить в Альянс

Фото из открытых источников.

В США прокомментировали решение Верховной Рады по ЕС и НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c3e/100/5c5c3e100c0bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c3e/100/5c5c3e100c0bc.jpg 2019-02-07T16:20:09+02:00 Политика Американские дипломаты обещают поддерживать стремление Украины вступить в Альянс

Соединенные Штаты Америки приветствуют решение украинского парламента о закреплении курса Украины по членству в Европейском Союзе и НАТО. Об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter.

Американские дипломаты обещают поддерживать стремление Украины вступить в Альянс.

"Поздравление народу Украины относительно сегодняшнего голосования в Верховной Раде, которое решительно утверждает членство в НАТО, как стратегический приоритет Украины. Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать стремление Украины вступить в НАТО и надеются однажды приветствовать Украину в Альянсе", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало не обратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.

В свою очередь в НАТО призвали Украину продолжать путь реформ. "Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу и солидарность НАТО с Украиной является твердой. Это (реформы) имеет решающее значение для процветания и мира в Украине и для стабильности в евроатлантическом регионе".

На решение рады отреагировали и европейские дипломаты. В Европейском Союзе заявили, что каждая страна имеет право изменять собственную Конституцию, и напомнили Украине о необходимости реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

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