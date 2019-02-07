В США прокомментировали решение Верховной Рады по ЕС и НАТО
Американские дипломаты обещают поддерживать стремление Украины вступить в Альянс
Соединенные Штаты Америки приветствуют решение украинского парламента о закреплении курса Украины по членству в Европейском Союзе и НАТО. Об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter.
Американские дипломаты обещают поддерживать стремление Украины вступить в Альянс.
"Поздравление народу Украины относительно сегодняшнего голосования в Верховной Раде, которое решительно утверждает членство в НАТО, как стратегический приоритет Украины. Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать стремление Украины вступить в НАТО и надеются однажды приветствовать Украину в Альянсе", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, сегодня Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало не обратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.
В свою очередь в НАТО призвали Украину продолжать путь реформ. "Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу и солидарность НАТО с Украиной является твердой. Это (реформы) имеет решающее значение для процветания и мира в Украине и для стабильности в евроатлантическом регионе".
На решение рады отреагировали и европейские дипломаты. В Европейском Союзе заявили, что каждая страна имеет право изменять собственную Конституцию, и напомнили Украине о необходимости реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.
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