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Европейские дипломаты отреагировали на решение Рады по курсу на ЕС и НАТО

Сегодня, 15:48

Постепенной европейской интеграции Украины будет способствовать процесс реализации реформ

Facebook Верховной Рады
Facebook Верховной Рады. Фото: Facebook
Европейские дипломаты отреагировали на решение Рады по курсу на ЕС и НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/94c/dc5/5c594cdc58749.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/94c/dc5/5c594cdc58749.jpg Евросоюз Постепенной европейской интеграции Украины будет способствовать процесс реализации реформ

В Европейском Союзе заявили, что каждая страна имеет право изменять собственную Конституцию, и напомнили Украине о необходимости реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом заявил представитель Европейского Союза, комментируя принятие изменений в Конституцию относительно курса Украины на ЕС и НАТО, передает "Европейская правда".

"Суверенное право каждой страны – вносить изменения в Конституцию и определять свои стратегические цели", – заявил представитель Евросоюза.

Вместе с тем он напомнил, что, по мнению ЕС, постепенной европейской интеграции Украины будет способствовать процесс реализации реформ.

"Как сказано в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, продвижение по пути процесса реформ и гармонизации в Украине способствует постепенной экономической интеграции Украины и углублению политической ассоциации с ЕС. Это было подтверждено на саммите, который состоялся 9 июля 2018 года", – отметил представитель.

Он добавил, что Брюссель сосредоточен на полном выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли "для того, чтобы в полной мере использовать возможности, предоставляемые для максимальной выгоды обеих сторон".

Напомним, Верховная Рада поддержала президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины. Соответствующее решение поддержали 334 народных депутата.

Президент Петр Порошенко заявил, что членство Украины в НАТО – это не только военная безопасность страны, но и защита прав граждан и безопасность на улицах. Во время выступления в Верховной Раде глава государства подчеркнул, что за историческим решением о закреплении курса Украины в ЕС и НАТО пристально наблюдают в Кремле.

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Тег НАТО, Верховная Рада, Евросоюз

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