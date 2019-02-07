Европейские дипломаты отреагировали на решение Рады по курсу на ЕС и НАТО
Постепенной европейской интеграции Украины будет способствовать процесс реализации реформ
В Европейском Союзе заявили, что каждая страна имеет право изменять собственную Конституцию, и напомнили Украине о необходимости реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом заявил представитель Европейского Союза, комментируя принятие изменений в Конституцию относительно курса Украины на ЕС и НАТО, передает "Европейская правда".
"Суверенное право каждой страны – вносить изменения в Конституцию и определять свои стратегические цели", – заявил представитель Евросоюза.
Вместе с тем он напомнил, что, по мнению ЕС, постепенной европейской интеграции Украины будет способствовать процесс реализации реформ.
"Как сказано в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, продвижение по пути процесса реформ и гармонизации в Украине способствует постепенной экономической интеграции Украины и углублению политической ассоциации с ЕС. Это было подтверждено на саммите, который состоялся 9 июля 2018 года", – отметил представитель.
Он добавил, что Брюссель сосредоточен на полном выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли "для того, чтобы в полной мере использовать возможности, предоставляемые для максимальной выгоды обеих сторон".
Напомним, Верховная Рада поддержала президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины. Соответствующее решение поддержали 334 народных депутата.
Президент Петр Порошенко заявил, что членство Украины в НАТО – это не только военная безопасность страны, но и защита прав граждан и безопасность на улицах. Во время выступления в Верховной Раде глава государства подчеркнул, что за историческим решением о закреплении курса Украины в ЕС и НАТО пристально наблюдают в Кремле.
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