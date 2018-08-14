Правозащитница встретилась с Сенцовым: что известно о состоянии узника Кремля

Сегодня, 17:52

Светова рассказала, что Сенцов над ней посмеивался и, в целом, настроен позитивно, хотя и сильно ослабел

Фото: пресс-служба ТРК &quot;Украина&quot;
Фото: пресс-служба ТРК "Украина"

Российская правозащитница и журналистка Зоя Светова, которая во вторник, 14 августа, посетила незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в Лабытнанги, отмечает, что узник Кремля позитивно настроен, но быстро устает.

"Я видела Олега Сенцова. Слава Богу, он жив. Улыбался и смеялся надо мной: я глуховата, а он тихо говорит и ему приходилось повторять мне несколько раз одно и то же. А это для него непросто: быстро устает", – рассказала Светова.

По ее словам, Сенцов благодарит всех за поддержку и помощь.

"Когда я спросила его, что нужно делать, Олег сказал: "Делай что должен. Я так делаю", – добавила правозащитница.

Светова выразила мнение, что сейчас самое главное – "инициировать как можно быстрее процесс обмена россиян, которые содержатся в Украине, на украинских политзаключенных". "Это спасет жизнь Олегу", – уверена она.

Напомним, в среду, 8 августа, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера катастрофически ухудшилось.

Отметим, 12 августа, в воскресенье, исполнилось 90 дней с того момента, как украинский режиссер Олег Сенцов объявил в российской тюрьме бессрочную голодовку, требуя освободить всех незаконно удерживаемых в РФ соотечественников.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщилачто у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. По ее словам, Сенцов заявил, что прекращать голодовку не собирается.

Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву
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Источник:

Интерфакс-Украина

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