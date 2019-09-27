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В США Зеленский почтил память жертв терактов 11 сентября

27 сентября, 00:28

Глава государства возложил венок к мемориалу 9/11

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой в Нью-Йорке почтил память жертв террористических атак 11 сентября 2001 года.

Об это сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Глава государства возложил венок к Мемориалу 9/11. Владимир и Елена Зеленская установили на Мемориале флажок Украины", – говорится в сообщении.

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Президент вместе с женой пообщались с сестрой и лучшим другом Ивана Скалы, украинца который работал пожарным в Нью-Йорке и добровольно вызвался спасать жизни людей и героически погиб во время террористической атаки 11 сентября 2001 года.

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Видео: Офис Президента Украины

Напомним, что США намерены помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией. Об этом заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке госсекретарь США Майкл Помпео.

Также Зеленский провел встречу с представителями деловых кругов США в Нью-Йорке, которым рассказал о стремлении и возможностях новой власти решить все проблемы иностранных инвесторов в стране.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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США теракт мемориал визит Зеленский супруга

Источник: Интерфакс-Украина

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