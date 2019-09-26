"Решим все проблемы западных компаний в Украине": Зеленский обратился к американскому бизнесу

/ Фото: Офис Президента Украины

У украинской власти есть стремление и возможности решить все проблемы иностранных инвесторов в стране. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями деловых кругов США в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба главы государства.

Он призвал западный бизнес стать частью процесса трансформации Украины в европейское развитое государство.

"Мы идентифицируем и системно решим все проблемы западных компаний в Украине – от проблемы на таможнях и в налоговой до защиты прав инвесторов и защиты прав интеллектуальной собственности", – пообещал Зеленский.

Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США / Фото: Офис Президента Украины Реклама

По словам президента, его команда решает проблемы, которые "заговаривались" годами, в том числе принят ряд законов, значительно увеличивающих прозрачность регулирования финансовой сферы.

"На фоне этих изменений вырос кредитный рейтинг Украины – с В- до В и улучшился прогноз со "стабильного" до "позитивного" агентства Fitch Rating. Экономика растет уже 14 кварталов кряду и достигла 4,6% во втором квартале этого года", – констатировал Зеленский.

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Он добавил, что впервые за четыре года Украина вышла на рекордный размер портфеля Европейского банка реконструкции и развития в более чем 1 миллиард долларов, а также анонсировал рассмотрение в октябре законопроекта, который существенно сокращает список предприятий, запрещенных к приватизации.

"Мы начинаем приватизацию государственных компаний и приглашаем к участию в наших открытых аукционах", – отметил Зеленский.

Новости "Сегодня" писали, что накануне Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, который состоялся 25 июля. По словам американского лидера, Вашингтон тратит больше усилий и времени на помощь Киеву, чем европейские страны.

Позже представитель внешнеполитической службы Европейского союза Майя Косьянчич заявила, что помощь, которую ЕС вместе европейскими финансовыми институтами предоставил Киеву за последние пять лет для поддержки реформ, является "беспрецедентной". По ее словам, общая сумма грантов и займов превысила 15 млрд евро.

25 сентября состоялась встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке:

Видео: Reuters

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