Українська
$ 27,7
32,9
  1. Новости политики

В столице Испании появилась площадь Леси Украинки: фото

6 августа, 05:04

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

На новоназванную площадь уже "переехало" посольство Украины

Мэрия Мадрида присвоила площади, на которой находится посольство Украины имя писательницы и поэтессы Леси Украинки.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе украинской дипмиссии в этом королевстве.

"В честь великой дочери украинского народа и ее вклада в развитие мировой культуры мэрия города Мадрид присвоила имя Леси Украинки площади в столице Испании, на которой расположено посольство Украины, а также поддержала предложение дипломатического учреждения Украины относительно установления на этой площади памятника поэтессе", – говорится в коммюнике.

/ Фото: МИД Украины

В тренде
Зеленский сменил руководство Главного управления разведки: что известно о спецназовце Буданове
Реклама

Кроме того, дипломаты сообщили о награждении испанского писателя Хосе Андреса Альваро Окариса почетной грамотой посольства за распространение в испанском обществе произведений "классического украинского литературного наследия" и информации о выдающихся украинских авторах.

Окарис является автором книг "Леся Украинка – душа Украины" и "Тарас Шевченко – голос свободной Украины", в которые вошли их произведения на испанском языке.

Напомним, недавно Киевсовет дал переулку в Шевченковском районе имя валлийского журналиста Гарета Джонса.

Также, как мы уже писали, президент Владимир Зеленский объяснил, в честь кого надо переименовывать улицы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Испания Мадрид Леся Украинка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Советник главы ОПУ: Зеленский объяснил Авакову, кто здесь президент
Советник главы ОПУ: Зеленский объяснил Авакову, кто здесь президентПолитика
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом Безсмертным
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом БезсмертнымУкраина
Шмыгаль отреагировал на мощнейший взрыв в Бейруте
Шмыгаль отреагировал на мощнейший взрыв в БейрутеПолитика
Кравчук предлагает для Донбасса свободную экономическую зону
Кравчук предлагает для Донбасса свободную экономическую зонуПолитика
Украине выгоднее, чтобы Лукашенко остался президентом Беларуси: дипломат озвучил причину
Украине выгоднее, чтобы Лукашенко остался президентом Беларуси: дипломат озвучил причинуПолитика
Сенат США проголосовал за засекреченную часть расследования по России
Сенат США проголосовал за засекреченную часть расследования по РоссииСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять