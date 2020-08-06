В столице Испании появилась площадь Леси Украинки: фото

На новоназванную площадь уже "переехало" посольство Украины

Мэрия Мадрида присвоила площади, на которой находится посольство Украины имя писательницы и поэтессы Леси Украинки.

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Об этом сообщили в пресс-службе украинской дипмиссии в этом королевстве.

"В честь великой дочери украинского народа и ее вклада в развитие мировой культуры мэрия города Мадрид присвоила имя Леси Украинки площади в столице Испании, на которой расположено посольство Украины, а также поддержала предложение дипломатического учреждения Украины относительно установления на этой площади памятника поэтессе", – говорится в коммюнике.

/ Фото: МИД Украины

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Кроме того, дипломаты сообщили о награждении испанского писателя Хосе Андреса Альваро Окариса почетной грамотой посольства за распространение в испанском обществе произведений "классического украинского литературного наследия" и информации о выдающихся украинских авторах.

Окарис является автором книг "Леся Украинка – душа Украины" и "Тарас Шевченко – голос свободной Украины", в которые вошли их произведения на испанском языке.

Напомним, недавно Киевсовет дал переулку в Шевченковском районе имя валлийского журналиста Гарета Джонса.

Также, как мы уже писали, президент Владимир Зеленский объяснил, в честь кого надо переименовывать улицы.

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