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Зеленский объяснил, в честь кого нужно переименовывать улицы в Украине

20 января, 10:01

Глава государства в интервью израильскому изданию назвал рецепт решения чувствительной проблемы в Украине

/ Фото: president.gov.ua

В Украине было переименовано множество улиц, но больше всего споров было вокруг проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве. В то же время президент Владимир Зеленский считает, что улицы можно называть современными украинскими героями, которые не будут вызывать противоречия ни в одном уголке страны.

Об этом он заявил в интервью The Times of Israel.

Журналист отметил, что переименование улиц в честь украинских героев-националистов в Украине вызвало немало споров, на что глава государства сказал, что это "очень сложный и деликатный вопрос", и объяснил, как нужно это решать.

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"Есть герои, которых почитают на западе и в центре Украины, и есть другие украинцы, у которых есть свои герои. И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я сказал несколько раз очень четко: когда у нас сложная история, давайте построим общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызовут противоречий в нашем настоящем и будущем. Назовем памятники и улицы в честь тех людей, чьи имена не провоцируют конфликт. В настоящее время у нас есть свои современные герои – люди, которые сделали историю, ученые, люди в освоении космоса, великие спортсмены, писатели... Люди, которых уважают во всех уголках Украины. Давайте держать политику подальше от этой проблемы", – сказал Зеленский.

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Фото: из открытых источников

Напомним, Киеврада переименовала десятки улиц в столице. Новости "Сегодня" разобрались, кем были люди, в честь которых их назвали. Улицы были названы в честь героев войны на Донбассе и общественных деятелей.

Кроме того, в Киеве даже назвали улицу в честь известного американского политика и большого друга Украины Джона Маккейна. Подробней смотрите в сюжете:

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улица переименование Владимир Зеленский

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