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В Украине 15 областей имеют тесты для выявления коронавируса

17 марта, 00:57

Елена Кузьмич

Еще миллион тест-систем поступит в ближайшее время

В Украину вскоре прибудет большая партия экспресс-тестов для диагностики коронавируса.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире программы на одном из украинских телеканалов.

"Мы договорились с Китаем, благодарны им. В субботу (21 марта – Ред.) Мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов в Украине", – сказал глава государства.

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Президент подчеркнул, что все экспресс-тесты будут направлены в больницы.

15 областей Украины уже имеют тесты для выявления коронавируса, еще один миллион тест-систем поступит в ближайшее время. Также на рынок зашли экспресс-тесты, которые позволяют делать исследования у постели больного.

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Так информацию от президента уточнил заместитель министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он также добавил, что сейчас Министерство здравоохранения готовит приказ, согласно которому все медицинские учреждения должны отменить плановые операции и госпитализации на период обострения ситуации вокруг распространения коронавируса COVID-19.

"Это освобождает кровати в отделениях интенсивной терапии и аппараты вентиляции искусственной вентиляции легких", – сказал Ляшко.

Ранее сообщалось, что Фонд Рината Ахметова экстренно закупает 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса и передает Минздраву.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Китай тест Украина Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

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