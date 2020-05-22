В Украине могут отменить люстрацию советских чиновников – Малюська

«Сейчас люстрировать коммунистические власти — это больше популизм, чем реальная борьба с системой», - заявил Малюська

Министерство юстиции Украины может отменить люстрацию руководителей Коммунистической партии СССР. В ближайшие дни законопроект о люстрации должен одобрить Кабинет министров, после чего документ направят на голосование в Верховную раду, при этом спикер Верховной Рады Дмитрий Рзумков заявил, что не поддерживает ее.

"Сейчас люстрировать коммунистические власти — это больше популизм, чем реальная борьба с системой", — пояснил министр юстиции Денис Малюська "РБК-Украина". Проект закона разработан во исполнение рекомендаций Венецианской комиссии, которая в своем решении отметил неактуальность этой меры.

Законопроект не только отменяет люстрацию бывших коммунистических деятелей, но и в целом существенно сужает круг подпадающих под нее лиц. Планируется создать специальный орган — комиссию, которая будет рассматривать заявления люстрированных и решать, законно ли они попали под масштабное очищение власти. "Комиссия будет рассматривать, что входило в функционал того или иного экс-чиновника, а также какие конкретные действия он совершал", — отметил министр.

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Но останется запрет на доступ к органам власти для бывших сотрудников КГБ. Сейчас от этого ограничения больше всего "страдают" сотрудники СБУ и Госпогранслужбы, учившиеся и служившие во времена СССР в структурах Комитета госбезопасности. Однако они смогут оспорить санкции в люстрационной комиссии. По словам Малюськи, заявления в комиссию смогут подавать не только экс-чиновники из Единого государственного реестра люстрированных лиц, а все, кто подпадает под действие закона "Об очищении власти". При этом сам доступ к реестру станет закрытым.

В Министерстве юстиции также считают, что чиновники, которые незаконно подверглись люстрации, могут претендовать только на компенсации, но не на восстановление в должности.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд решит судьбу закона о люстрации.

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