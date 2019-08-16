Государство возьмется за IT-шников: кому стоит беспокоиться

Юристка объяснила, какие изменения отразятся на украинской IT-индустрии и чего ожидать в первую очередь

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В Украине уже несколько месяцев активно обсуждается тема возможного повышения налогов для IT-"упрощенцев". При этом после выборов в Верховную Раду возможная реформа стала обсуждаться гораздо активнее. На днях стало известно, что команда президента Украины Владимира Зеленского поддерживает планы изменить порядок налогообложения в ІТ-сфере.

Разобраться в том, чего ожидать от новой схемы украинским представителям IT-индустрии, сайту "Сегодня" помогла адвокат практики налогов и бизнес-эффективности "Юскутум" Галина Пилипенко.

Сейчас в структуре IT-бизнеса в Украине активно используется модель работы с физическими лицами-предпринимателями (ФЛП, укр. - ФОП). Они являются самостоятельными субъектами хозяйствования, которые сами составляют и подают отчетность, платят налоги и отвечают за риски. Более того при соблюдении определенных условий ФЛП могут пребывать на упрощенной системе налогообложения и уплачивать лишь 5% от дохода.

"Такое взаимодействие достаточно эффективно. <...> Но есть и обратная сторона медали. Достаточно часто такой удобной моделью пользуются компании, которые маскируют фактические трудовые отношения под взаимодействие с ФЛП, уклоняясь таким образом от обязанностей налогового агента по удержанию и уплате налога на доходы физических лиц (18%), военного сбора (1,5%) и уплате ЕСВ в размере 22% от суммы начисленной заработной платы сотрудникам. И именно в IT-сфере подобные злоупотребления приобрели в Украине массовый характер", – объяснила Пилипенко.

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По мнению юристки, изменения в IT-отрасли уже стали неизбежны. Правда, корень проблемы затрагивает не только "айтишников", но и других сфер, ведь украинский Кодекс законов о труде (КЗоТ) безнадежно устарел.

"Причина нынешней боли бизнеса - в несовершенном регулировании трудовых отношений и несоответствии этого регулирования современным реалиям, когда, упоминая о "виртуальном офисе", мы уже четко понимаем, что речь идет не о сюжете фантастического сериала", – отметила Пилипенко.

Реформирование трудового законодательства, к слову, уже попало в поле зрения команды президента. Сам Зеленский раскритиковал устаревший КЗоТ, а представители Офиса Президента начали озвучивать идеи, которые хотят внедрить. Например, введение "виртуального трудового места" – digital workplace.

Второй ветвью реформирования, скорее всего, станет налоговая реформа. И в результате фискальные требования к "айтишникам", скорее всего, ужесточатся.

"По нашим прогнозам, депутаты будут рассматривать идеи создания отдельной отраслевой группы плательщиков единого налога, для которой могут быть предусмотрены повышенные лимиты дохода и, возможно, даже повышенная ставка налога. Вполне вероятно, что могут возникнуть проекты, предусматривающие сохранение текущей ставки для стартапов с повышением ее по истечении определенного периода деятельности", – рассказала Пилипенко.

Если же в Раде решат сохранить действующую систему, останется непростая задача – наладить механизм выявления злоупотреблений в IT-сфере и разграничении трудовых отношений с предпринимательской деятельностью. А также – предотвращения использования "упрощенки" большим бизнесом, что само по себе вызовет массу дискуссий и потребует серьезной юридическо-правовой работы.

"При этом очень важно, чтобы люди, пришедшие к власти, понимали, что не в последнюю очередь благодаря существующим налоговым правилам для малого бизнеса, Украина стала практически всемирным хабом для IT-индустрии, и государство несет ответственность не только за наполнение бюджета, но и за дальнейшее развитие отрасли в целом", – резюмировала Пилипенко.

Новости "Сегодня" писали, что Государственная фискальная служба открыла данные о плательщиках единого налога. Теперь украинцы могут проверить, какой бизнес платит единый налог, и следить в дальнейшем за его статусом.

Ранее депутаты также предложили ввести новую прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц с максимальной ставкой налога 48%. Эта инициатива вызвала бурю возмущения среди представителей бизнеса, и была отложена.

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