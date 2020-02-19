В Украине нардепы "спамят", а в Японии медленно ходят: как хитрят в парламентах

Верховная Рада продолжила рассмотрение поправок к скандальному законопроекту о продаже земли – №2178-10 , который называется "О внесении изменений в некоторых законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

За четыре дня парламент смог рассмотреть около 500 поправок, то есть восьмую часть из 4 тысяч поданных. Если работа будет продвигаться с такой скоростью и при таком графике пленарных заседаний, закончится голосование за все поправки только в первых числах июня. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Экономический эксперт Алексей Кущ называет "законодательный спам" одним из проявлений "системы противодействия инициативам власти". И говорит, что такие методы, не противоречащие законодательству и регламенту работы парламента, существуют и в других странах, причем в каждой – свои.

"Например, в Японии существует своя тактика задержки рассмотрения законопроектов. Там каждый оппозиционный депутат имеет право высказаться по поводу законопроекта. Есть ограничение по времени выступления, но нет ограничения по скорости движения к трибуне со своего места. И японские депутаты идут к трибуне таким "гусиным шажком", очень медленно. Пользуясь тем, что в регламенте записано, что человек должен идти к трибуне, но не записано, с какой скоростью. Все смеются, над тем, как японские депутаты могут идти к трибуне со своего места, но, пока все депутаты, которые хотят выступить, так пройдут, рабочий день заканчивается, и вопрос переносится на другой день", – говорит он.

Фото: КГГА

По словам эксперта, в Украине сложилась другая тактика: в виде так называемого "законодательного спама".

"Вредоносные законопроекты забрасываются таким большим количеством правок, что их рассмотрение затягивается на дни, недели и даже месяцы. Это очень четкий маркер конструктивности парламента. Если применяются такие специфические методы борьбы, как блокирование трибуны или законодательный спам, это говорит о том, что власть не слышит оппозицию, не пытается с ней договориться и найти какое-то компромиссное решение", – считает Алексей Кущ.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Огромные деньги для Украины: во сколько обходится день земельных споров в Раде" .

Также напомним, сайт "Сегодня" писал, сколько времени уйдет у Рады на все поправки по закону о земле .

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