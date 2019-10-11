В Украине назначили первые местные выборы: где и когда будут голосовать

Центральная избирательная комиссия приняла решение о проведении местных выборов в 86 объединенных территориальных громадах.
По данным Отдела взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, выборы пройдут:
- в Донецкой, Житомирской, Черновицкой и Луганской областях (по одной ОТГ);
- в Волынской, Николаевской, Херсонской и Киевской областях (по две ОТГ);
- в Винницкой области (три ОТГ);
- в Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях (по четыре ОГТ);
- в Днепропетровской, Черниговской и Одесской областях (по пять ОТГ);
- в Ивано-Франковской, Кировоградской и Полтавской областях (по шесть ОТГ);
- в Запорожской области (восемь ОТГ);
- в Закарпатской и Ривненской областях (по девять ОТГ).
По предварительным подсчетам в выборах смогут принять участие более 380 тысяч человек.
Избирательный процесс начинается 2 ноября, а непосредственно выборы назначены на 22 декабря.
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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мешает провести досрочные местные выборы в Украине.
В то же время, по словам представителя Кабинета министров Украины в Верховной Раде Ирины Верещук, выборы местных органов власти в Украине пройдут не раньше апреля следующего года из-за необходимости принятия ряда законов.
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