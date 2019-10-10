Зеленский назвал условие проведения местных выборов в Украине

/ Фото: AFP

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Провести досрочные местные выборы в Украине мешают некие "законодательные вещи", которые нельзя нарушать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве, который показывает сайт "Сегодня".

"Мы хотели сразу все перезагрузить. Но, как уже говорил, есть законодательные вещи, которые мы не можем нарушить. Как только можно будет сделать, местные выборы по всей стране, мы это сделаем. Это точно", - сообщил журналистам глава государства.

10 октября в 13:00 смотрите спецвыпуск "Сегодня" о пресс-марафоне с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский назвал условие местных выборов на Донбассе.

Также новости "Сегодня" писали, что ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о намерении провести местные выборы по всей стране, включительно с территориями оккупированного Донбасса.

В то же время, как отметил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, решение по осуществлению "формулы Штайнмайера" на Донбассе должны принять лидеры стран "нормандского формата", а не на переговорах в Минске.

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