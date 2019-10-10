Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,7
27,12

Зеленский назвал условие проведения местных выборов в Украине

10 октября, 11:11

Президент заверил, что местные выборы в стране состоятся

/ Фото: AFP

Реклама

Провести досрочные местные выборы в Украине мешают некие "законодательные вещи", которые нельзя нарушать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве, который показывает сайт "Сегодня".

"Мы хотели сразу все перезагрузить. Но, как уже говорил, есть законодательные вещи, которые мы не можем нарушить. Как только можно будет сделать, местные выборы по всей стране, мы это сделаем. Это точно", - сообщил журналистам глава государства.

10 октября в 13:00 смотрите спецвыпуск "Сегодня" о пресс-марафоне с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский назвал условие местных выборов на Донбассе.

Также новости "Сегодня" писали, что ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о намерении провести местные выборы по всей стране, включительно с территориями оккупированного Донбасса.

В то же время, как отметил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, решение по осуществлению "формулы Штайнмайера" на Донбассе должны принять лидеры стран "нормандского формата", а не на переговорах в Минске.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Украина Владимир Зеленский условие местные выборы пресс-марафон

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина сделали новое заявление о срыве отвода войск на Донбассе
У Путина сделали новое заявление о срыве отвода войск на ДонбассеПолитика
В Кремле рассказали, поздравлял ли Зеленский Путина с днем рождения
В Кремле рассказали, поздравлял ли Зеленский Путина с днем рожденияПолитика
Избежать российской ловушки на Донбассе: Порошенко предложил варианты
Избежать российской ловушки на Донбассе: Порошенко предложил вариантыПолитика
Трампу не место в
Трампу не место в "нормандском формате": в США назвали причинуПолитика
Пресс-марафон Зеленского: главные подробности, фото и видео
Пресс-марафон Зеленского: главные подробности, фото и видеоПолитика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о причастности России к войне на Донбассе
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о причастности России к войне на ДонбассеПолитика

Новости партнеров

Loading...