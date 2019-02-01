В Украине нет проблемы с вероисповеданием: Климпуш-Цинцадзе ответила на заявление Путина
Политик напомнила, что случилось, когда Россия в последний раз пришла «защищать» украинских граждан
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе объяснила российскому президенту Владимиру Путину, что в Украине уважается свобода вероисповедания, и верующих не нужно ни от чего защищать.
Она напомнила, что случилось, когда Россия в последний раз пришла "защищать" украинских граждан.
"Очень тревожные заявления Кремля и Русской православной Церкви. Последний раз, когда Путин решил "защитить" украинских граждан, он начал военное вторжение в Украину. Свобода вероисповедания полностью уважается в Украине. Мы не позволим им (России) использовать украинских верующих в своих играх (Кремля)", – написала в Twitter Климпуш-Цинцадзе.
Напомним, вчера, 31 января, в Кремле на торжественном мероприятии по случаю десятилетия избрания Кирилла главой РПЦ Путин пообещал реагировать на нарушения свободы вероисповедания в Украине, но уверял, что уважает церковную независимость в соседней стране.
Кроме того, Путин разразился новой истерикой о создании Православной церкви Украины. Российскому лидеру все никак не дает покоя духовная независимость украинского государства, и он сравнил причастных к созданию ПЦУ с безбожниками ХХ века.
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