Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости политики

В Украине нет проблемы с вероисповеданием: Климпуш-Цинцадзе ответила на заявление Путина

Сегодня, 11:18

Политик напомнила, что случилось, когда Россия в последний раз пришла «защищать» украинских граждан

Иванна Климпуш-Цинцадзе
Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: Сегодня
В Украине нет проблемы с вероисповеданием: Климпуш-Цинцадзе ответила на заявление Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/40e/7cd/5c540e7cd16c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/40e/7cd/5c540e7cd16c7.jpg Политика Политик напомнила, что случилось, когда Россия в последний раз пришла «защищать» украинских граждан

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе объяснила российскому президенту Владимиру Путину, что в Украине уважается свобода вероисповедания, и верующих не нужно ни от чего защищать.

Она напомнила, что случилось, когда Россия в последний раз пришла "защищать" украинских граждан.

"Очень тревожные заявления Кремля и Русской православной Церкви. Последний раз, когда Путин решил "защитить" украинских граждан, он начал военное вторжение в Украину. Свобода вероисповедания полностью уважается в Украине. Мы не позволим им (России) использовать украинских верующих в своих играх (Кремля)", – написала в Twitter Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, вчера, 31 января, в Кремле на торжественном мероприятии по случаю десятилетия избрания Кирилла главой РПЦ Путин пообещал реагировать на нарушения свободы вероисповедания в Украине, но уверял, что уважает церковную независимость в соседней стране.

Кроме того, Путин разразился новой истерикой о создании Православной церкви Украины. Российскому лидеру все никак не дает покоя духовная независимость украинского государства, и он сравнил причастных к созданию ПЦУ с безбожниками ХХ века.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Путин, церковь, верующие, Климпуш-Цинцадзе

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине нет проблемы с вероисповеданием: Климпуш-Цинцадзе ответила на заявление Путина". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине официально зарегистрировали ПЦУ

Вчера, 13:22

Руководящий орган единой поместной православной церкви закреплен юридически

Закон о переходе религиозных общин в ПЦУ вступил в силу: что это значит

Вчера, 09:30

Один из важных моментов – изменение подчиненности не лишает права собственности общины на церковное имущество

В Раде рассказали, что будет, если УПЦ МП не сменит название

28 января, 17:19

Винник считает, что Русская православная церковь не несет духовности и религиозности

В Житомирской области к ПЦУ присоединились уже 10 приходов

Вчера, 23:08

Прихожане церквей подписали соответствующие протоколы

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов