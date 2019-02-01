В Украине нет проблемы с вероисповеданием: Климпуш-Цинцадзе ответила на заявление Путина

Политик напомнила, что случилось, когда Россия в последний раз пришла «защищать» украинских граждан

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: Сегодня

В Украине нет проблемы с вероисповеданием: Климпуш-Цинцадзе ответила на заявление Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/40e/7cd/5c540e7cd16c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/40e/7cd/5c540e7cd16c7.jpg 2019-02-01T11:18:00+02:00 Политика Политик напомнила, что случилось, когда Россия в последний раз пришла «защищать» украинских граждан

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе объяснила российскому президенту Владимиру Путину, что в Украине уважается свобода вероисповедания, и верующих не нужно ни от чего защищать.

Она напомнила, что случилось, когда Россия в последний раз пришла "защищать" украинских граждан.

"Очень тревожные заявления Кремля и Русской православной Церкви. Последний раз, когда Путин решил "защитить" украинских граждан, он начал военное вторжение в Украину. Свобода вероисповедания полностью уважается в Украине. Мы не позволим им (России) использовать украинских верующих в своих играх (Кремля)", – написала в Twitter Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, вчера, 31 января, в Кремле на торжественном мероприятии по случаю десятилетия избрания Кирилла главой РПЦ Путин пообещал реагировать на нарушения свободы вероисповедания в Украине, но уверял, что уважает церковную независимость в соседней стране.

Кроме того, Путин разразился новой истерикой о создании Православной церкви Украины. Российскому лидеру все никак не дает покоя духовная независимость украинского государства, и он сравнил причастных к созданию ПЦУ с безбожниками ХХ века.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине нет проблемы с вероисповеданием: Климпуш-Цинцадзе ответила на заявление Путина". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...