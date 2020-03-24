В Украине полиция начинает массовый выборочный контроль условий соблюдения карантина

«От этого без преувеличения зависит будущее борьбы с эпидемией коронавируса», - заявил Антон Геращенко

Правоохранители могут проверять контроль самоизоляции украинцев в связи со вспышкой коронавируса с помощью данных мобильных операторов.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Реклама

"Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. От этого без преувеличения зависит будущее борьбы с эпидемией коронавируса. Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придётся обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей", – написал Геращенко на своей странице в Facebook.

В тренде Коронация Путина: зачем Кремлю изменения в Конституции России

По его словам, 24 марта полиция начала получать в автоматизированном порядке информацию от пограничников по десятках тысяч украинцев, которые подписали личные обязательства о 14-ти дневном карантине путем самоизоляции.

Ранее киевские полицейские задокументировали 49 случаевнарушения противоэпидемических мероприятий. На нарушителей правил карантина полицейские составили административные протоколы.

А ранее в Украине полицейские зафиксировали 270 нарушений правил карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама