В Украине полиция начинает массовый выборочный контроль условий соблюдения карантина

Правоохранители могут проверять контроль самоизоляции украинцев в связи со вспышкой коронавируса с помощью данных мобильных операторов.
Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.
"Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. От этого без преувеличения зависит будущее борьбы с эпидемией коронавируса. Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придётся обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей", – написал Геращенко на своей странице в Facebook.
По его словам, 24 марта полиция начала получать в автоматизированном порядке информацию от пограничников по десятках тысяч украинцев, которые подписали личные обязательства о 14-ти дневном карантине путем самоизоляции.
Ранее киевские полицейские задокументировали 49 случаевнарушения противоэпидемических мероприятий. На нарушителей правил карантина полицейские составили административные протоколы.
А ранее в Украине полицейские зафиксировали 270 нарушений правил карантина.
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