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В Украине появится новое министерство: чем будет заниматься

5 февраля, 05:52

Это даст возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании у президента Владимира Зеленского сообщил, что в соответствии с заданием главы государства было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий.

"Это даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и является временно перемещенными лицами", – сообщил премьер на совещании, сообщает пресс-служба президента.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский со своей стороны отметил, что продолжается работа над запуском украинского телеканала, который будет транслироваться на оккупированные территории.

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Также изучается возможность усиления направления спорта в указанном ведомстве, в частности, путем создания соответствующего агентства.

Кроме того, планируется усилить в правительстве блок сельского хозяйства – по этому вопросу продолжаются консультации.

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Гончарук указал, что была проанализирована работа правительства за последние 5 месяцев и приняты кадровые решения. В частности, Верховная Рада назначила вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий Дениса Шмыгаля, который будет работать с регионами.

Постановление о назначении Дениса Шмыгаля в Верховной Раде поддержали 278 народных депутатов.

Ранее Денис Шмыгаль занимал должность главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Предшественником Дениса Шмыгаля на должности министра развития громад и территорий была Алена Бабак. Верховная Рада поддержала постановление о снятии Алены Бабак с должности.

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сельское хозяйство спорт регионы Донбасс министерство оккупированные территории Алена Бабак Алексей Гончарук Денис Шмыгаль

Источник: Интерфакс-Украина

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