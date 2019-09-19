Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,67
27,27

В Украине ввели госслужбу по контракту: что значит принятый закон

19 сентября, 15:22

Парламент упростил назначение и увольнение государственных служащих

/ Фото: Pixabay

Верховная Рада ввела в Украине контрактную госслужбу. Депутаты приняли во втором чтении законопроект №1066 относительно перезагрузки власти. Документ поддержали 228 народных депутатов.

Принятый закон о внесении изменений в законодательство упрощает порядок приема на государственную службу и увольнения с нее, в нем предусмотрено повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности.

Законом предполагается заключение контракта на три года. Как отметил народный депутат Александр Корниенко во время выступления в парламенте, "запланировано, что 7% (от общего количества госслужащих) могут быть на контракте". По его словам, речь идет о более 14 тысячах людей, которые могут работать на контракте. Он объяснил, что контракт зачастую необходим для работы над каким-то проектом.

Реклама

"Если мы говорим, например, о реформе в сфере цифровых преобразований, которую мы сейчас будем вводить, то такие специалисты не будут 20 лет работать, а они сделают проект, перезапустят и пойдут работать где-то дальше", – сказал депутат.

Читайте также: Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

В тренде
Рада "перезагружает" власть, а Украина и Россия говорят о транзите газа: топ-темы дня

Законом определено, что решением конкурсной комиссии определяются кандидатуры на занятие должностей государственной службы, которые набрали наибольшее общее количество баллов по результатам сдачи общего рейтинга кандидатов (не более пяти человек на одну должность), для выбора субъектом назначения или руководителем государственной службы победителя конкурса.

Также законом предусмотрено, что руководитель (например, министр) центрального органа исполнительной власти увольняется с должности Кабинетом министров по представлению главы правительства или министра, который направляет и координирует деятельность такого органа.

Также ранее мы писали о трудоустройстве украинцев. Трудовые договоры дают возможность устроиться в штат, а договоры подряда заключают для оказания конкретных услуг. Новости "Сегодня" разбирались, что такое трудовые отношения и как их правильно оформить в Украине.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

закон Рада Верховная Рада контракт госслужба

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Комитет Рады поддержал переименование Переяслава-Хмельницкого
Комитет Рады поддержал переименование Переяслава-ХмельницкогоПолитика
После нападений и поджога дома Гонтареву позвали в США
После нападений и поджога дома Гонтареву позвали в СШАПолитика
Цены на газ, пиво, изменения в ПДД: что рассмотрит Рада на этой неделе
Цены на газ, пиво, изменения в ПДД: что рассмотрит Рада на этой неделеПолитика
В полиции сообщили подробности нападения на замглавы КГГА
В полиции сообщили подробности нападения на замглавы КГГАПроисшествия
Лукашенко назвал страну, без которой нельзя урегулировать конфликт на Донбассе
Лукашенко назвал страну, без которой нельзя урегулировать конфликт на ДонбассеПолитика
Поджог дома Гонтаревой: Зеленский дал поручение главе СБУ
Поджог дома Гонтаревой: Зеленский дал поручение главе СБУПолитика

Новости партнеров

Loading...