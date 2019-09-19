В Украине ввели госслужбу по контракту: что значит принятый закон

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Верховная Рада ввела в Украине контрактную госслужбу. Депутаты приняли во втором чтении законопроект №1066 относительно перезагрузки власти. Документ поддержали 228 народных депутатов.

Принятый закон о внесении изменений в законодательство упрощает порядок приема на государственную службу и увольнения с нее, в нем предусмотрено повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности.

Законом предполагается заключение контракта на три года. Как отметил народный депутат Александр Корниенко во время выступления в парламенте, "запланировано, что 7% (от общего количества госслужащих) могут быть на контракте". По его словам, речь идет о более 14 тысячах людей, которые могут работать на контракте. Он объяснил, что контракт зачастую необходим для работы над каким-то проектом.

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"Если мы говорим, например, о реформе в сфере цифровых преобразований, которую мы сейчас будем вводить, то такие специалисты не будут 20 лет работать, а они сделают проект, перезапустят и пойдут работать где-то дальше", – сказал депутат.

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Законом определено, что решением конкурсной комиссии определяются кандидатуры на занятие должностей государственной службы, которые набрали наибольшее общее количество баллов по результатам сдачи общего рейтинга кандидатов (не более пяти человек на одну должность), для выбора субъектом назначения или руководителем государственной службы победителя конкурса.

Также законом предусмотрено, что руководитель (например, министр) центрального органа исполнительной власти увольняется с должности Кабинетом министров по представлению главы правительства или министра, который направляет и координирует деятельность такого органа.

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Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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