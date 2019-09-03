Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,71

Депутаты предложили Раде ввести контрактную госслужбу

3 сентября, 16:13

Авторами документа являются депутаты от фракции "Слуга народа"

Фото: М. Палинчак

Фото: М. Палинчак

Депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" предлагают парламенту введение возможности контрактной государственной службы. Об этом говорится в законопроекте №1066 от 29 августа.

Данным проектом закона вносится ряд изменений в законы "О государственной службе", "О Кабинете министров" и "О центральных органах исполнительной власти".

"Предложенные изменения касаются ограничения действия законодательства о труде на госслужбе, упрощения порядка принятия на госслужбу и освобождения от нее, повышения ответственности госслужащих за достижение результатов своей деятельности, устранения лишних промежуточных органов обжалования, при сохранении безусловного права на судебное обжалование, введения возможности контрактной государственной службы и устранения избыточного (на уровне закона) регулирования указанных общественных отношений, а соответствующие полномочия делегируются Кабинету министров", – говорится в пояснительной записке к документу.

Одним из нововведений законопроекта является то, что с лицом, которое назначается на должность госслужбы, может быть заключен контракт о прохождении госслужбы. Решение об отнесении должности госслужбы к должностям, назначение на которые осуществляется с заключением контракта, принимается субъектом назначения или руководителем органа до проведения конкурса. Срок действия контракта не может составлять менее одного и более пяти лет.

Реклама

Что касается оплаты труда, то из зарплаты госслужащего предлагается исключить такие составляющие как: надбавки за ранг; выплаты за дополнительную нагрузку в связи с выполнением обязанностей временно отсутствующего госслужащего; выплаты по дополнительную нагрузку в связи с выполнением обязанностей по вакантной должности. Также несколько меняется подход к схеме должностных окладов госслужаших.

В случае принятия этого законопроекта, Кабмин и министерства в двухмесячный срок должны обеспечить пересмотр и приведение своих нормативно-правовых актов в соответствие с данным документом.

В тренде
Вице-президент ПА ОБСЕ объяснила, почему не расширили мандат СММ на Азовское море
Фото: osce.org

Авторами документа являются депутаты от фракции "Слуга народа" Павел Фролов, Елена Шуляк, Виталий Безгин, Роксолана Пидласа, Марьяна Безуглая, а также Денис Малюська, Владислав Криклий и Алексей Оржель, которые стали министрами юстиции, инфраструктуры, экологии и защиты окружающей среды соответственно.

Напомним, 29 августа в Верховной Раде был зарегистрирован как безотлагательный проект закона № 1012 "Об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичменте)". Инициатором законопроекта является президент Владимир Зеленский. Законопроектом предусматривается возможность отстранения президента с поста в порядке импичмента в случае совершения им "государственной измены или иного преступления".

Авторы документа отмечали, что принятие данного закона обусловлено необходимостью устранения пробела в действующем законодательстве, регулирующем правовые и организационные основы процедуры отстранения президента Украины с поста в порядке импичмента.

Кроме того, Верховная рада отменила депутатскую неприкосновенность

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Верховная Рада депутаты госслужба контрактная служба

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
Комитеты Рады: куда вошли Порошенко, Вакарчук и Тимошенко
Комитеты Рады: куда вошли Порошенко, Вакарчук и ТимошенкоПолитика
Украину зацепит похолодание: синоптик рассказала, где резко спадет жара
Украину зацепит похолодание: синоптик рассказала, где резко спадет жараУкраина
Заседание Верховной Рады: все подробности онлайн
Заседание Верховной Рады: все подробности онлайнПолитика
Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причину
Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причинуПолитика
Зеленский собирает руководство Рады, Кабмина и силовиков: стали известны детали
Зеленский собирает руководство Рады, Кабмина и силовиков: стали известны деталиПолитика

Новости партнеров

Loading...