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В Украине выбирают президента: что обещают кандидаты

Сегодня, 23:11

Рейтинг Александра Вилкула растет, об этом свидетельствует последний соцопрос фонда "Украинская политика"

В Украине выбирают президента: что обещают кандидаты Политика Рейтинг Александра Вилкула растет, об этом свидетельствует последний соцопрос фонда «Украинская политика»

В Украине продолжается президентская гонка, кандидаты общаются с избирателями.

Сильная армия, участие в мировых альянсах и создание международного фонда восстановления Донбасса. Такими должны быть первые шаги нового президента, убеждена Юлия Тимошенко. Свою стратегию мира она представила в Житомире. Предлагает новый формат переговоров. К ним надо привлечь страны подписанты Будапештского меморандума.

Олег Ляшко в Днепропетровской области посетил местный рынок. Продавцы жалуются, заработков сейчас почти нет. Людям просто нечем платить. Цены высокие, а зарплаты едва хватает только на коммунальные услуги и лекарства. Политик считает, для улучшения благосостояния украинцев надо существенно повысить зарплаты и пенсии. Для этого, в частности, следует развивать малый и средний бизнес.

Среди приоритетов на пути развития страны должны быть возрождение металлургии, угольной промышленности и машиностроения, уверен Александр Вилкул. Это, говорит оппозиционер, поможет вывести страну из экономического кризиса. Свой план "Новая индустриализация" он представил в Мариуполе. Считает, страна, прежде всего, должна обеспечить госзаказами отечественные предприятия. Потому что это новые рабочие места и увеличение поступлений в местные бюджеты.

Рейтинг Александра Вилкула растет. Об этом свидетельствует последний соцопрос фонда "Украинская политика". За него готовы проголосовать 9% опрошенных. Самый высокий уровень поддержки в промышленных регионах. Зато его экс-соратник Юрий Бойко позиции потерял. И имеет менее 8%.

Опрос проводился по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма с 18.03.2019 по 20.03.2019 методом блиц-опрос. Опрошено 1486 респондентов.

"Оппозиционный блок" отождествляется сейчас с промышленными центрами, местные лидеры обеспечили фактически рост рейтинга Вилкула и после того как было объявлено что его поддержал Мураев, информационный фокус был сосредоточен на Александре Вилкуле. Плюс ко всему власти, которые фактически пытаются препятствовать акциям Вилкула, сами не понимают, что, фактически, таким образом, фокусируют внимание на Вилкуле", – говорит Константин Бондаренко, политолог.

Ранее мы писали о том, как избиратель сможет проголосовать на выборах, если он переехал в другой город. Кроме того, украинцев призвали проверить наличие своего имени в избирательных списках и при необходимости взять открепительные талоны.

В то же время, в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

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Тег выборы, Украина, выборы 2019

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