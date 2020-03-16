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В Украине закроют метро: заявление Зеленского

16 марта, 17:50

Сергей Мартынец

Глава государства дал поручение Министерству инфраструктуры

Президент Владимир Зеленский поручил закрыть работу метрополитенов в Украине с 18 марта. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на Facebook.

Соответствующее поручение он дал Министерству инфраструктуры.

"Запретить работу метрополитенов. Городские перевозки могут совершаться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси, и до 20 человек в автобусах, тролейбусах, вагонах трамвая", – сказал Зеленский.

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Отметим, что Зеленский также поручил закрыть все кафе и отменить все поезда по Украине. Он приказал правительству прекратить железнодорожное сообщение внутри страны и закрыть кафе, рестораны и культурные учреждения.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине уже зафиксированы пять случаев заражения коронавирусом. Четыре в Черновицкой области и один случай в Житомирской области, который оказался и единственным летальным. Карантинные меры начал ужесточать Киев, а вслед за ним и в других регионах страны. Какие города уже закрылись на карантин.

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метро маршрутки карантин Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

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