В Украине завершился прием документов от кандидатов в президенты

3 февраля документы в ЦИК подали 17 желающих стать главой государства

Фото: Getty Images

В Украине завершился прием документов от кандидатов в президенты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b59/ac8/5c4b59ac869ef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b59/ac8/5c4b59ac869ef.jpg 2019-02-04T03:07:00+02:00 Политика 3 февраля документы в ЦИК подали 17 желающих стать главой государства

Центральная избирательная комиссия Украины завершила принимать документы от тех, кто хотел зарегистрироваться кандидатами на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

3 февраля был последний день для того, чтобы подать в ЦИК необходимые документы.

В этот день, в воскресенье, документы в ЦИК подал действующий президент Украины Петр Порошенко.

Также 3 февраля документы для регистрации кандидатом на выборах 31 марта подал выдвинутый партией "Сила людей" журналист Дмитрий Гнап. Кроме того, Вера Савченко принесла документы для регистрации кандидатом ее сестры, находящейся под следствием народного депутата Надежды Савченко, но без внесения залога в 2,5 млн грн.

Еще ожидают решения ЦИК подавшие ранее документы самовыдвиженец Роман Бессмертный, кандидат от "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук, кандидат от партии "Видродження", нардеп Виктор Бондарь, кандидат от "Народного руха", нардеп Виктор Кривенко.

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2 февраля документы в ЦИК подали исключенный из фракции "Народный фронт" депутат Юрий Тимошенко, телеведущая Юлия Литвинова, кандидат от партии "Патриот", экономист Андрей Новак, кандидат от партии "Воины АТО" Сергей Кривонос, лидер партии "Стабильность", глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев, проживающий в Москве экс-народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник и еще ряд граждан Украины.

За весь период подачи документов изъявили желание стать кандидатами на пост президента Украины 89 человек. Из них 17 – в последний день подачи документов.

На данный момент на выборах президента Украины 31 марта уже зарегистрировано 28 кандидатов.

Напомним, впереди еще два месяца для кого-то увлекательной, для кого-то изматывающей, а для кого-то раздражающей предвыборной гонки. Остаться в стороне от действа будет трудно, не заметить – практически невозможно. Читайте подробней хронологию предвыборной гонки и кто уже зарегистрирован на выборы.

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Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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