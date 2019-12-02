В Украину летит премьер одной из стран ЕС: детали визита

Киевлян уже предупредили о временном ограничении дорожного движения в ряде районов

Стефан Левен / Фото: Flickr

Премьер-министр Швеции Стефан Левен, с которым президент Владимир Зеленский встречался на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, собирается посетить Украину с официальным визитом.

Как сообщили в пресс-службе шведского посольства в Украине, визит Левена в Киев состоится 4 декабря.

Глава правительства Швеции встретится со своим украинским коллегой Алексеем Гончаруком, представителями украинского гражданского общества и выпускниками поддерживаемой королевством Киевской школы экономики.

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Кроме того, он проведет вторую за несколько месяцев встречу с Зеленским.

Главными темами визита станут российская агрессия против Украины, и аннексия Крыма в частности, реформы в Украине, торговля между странами и отношения между ЕС и Украиной в целом.

На время визита в Украину высокопоставленному гостю будет обеспечена госохрана. Об этом сообщили в Управлении государственной охраны Украины, добавив, что в связи с этим возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на некоторых улицах в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Подольском, Шевченковском районов, а также на Бориспольском шоссе.

Напомним, что в мае Владимир Зеленский встретился с главой МИД Швеции Маргот Вальстрем, передав ей слова благодарности за поддержку Украины Стокгольма, а также санкционной политики против России.

Кроме того, как мы сообщали, в июле Швеция присоединилась к протесту против возвращения российской делегации в парламентскую ассамблею Совета Европы.

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