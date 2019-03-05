США призвали рассекретить госзаказы "Укроборонпрома"
По словам Йованович, это должно помочь сделать сферу обороны более прозрачной
Правительство Украины должно провести полный аудит "Укроборонпрома" и рассекретить государственный оборонный заказ. Об этом заявила посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович в Киеве во время мероприятия по случаю пятой годовщины создания "УКМЦ", передает УНН.
"Правительство Украины также должно немедленно распорядиться о полном аудите "Укроборонпрома" и рассекретить государственный оборонный заказ, это должно помочь в прозрачности и борьбе с коррупцией в секторе обороны", – сказала Йованович.
По ее словам, это должно помочь сделать сферу обороны более прозрачной, чтобы можно было увидеть, что вся еда, лекарства, и оружие попадают прямо в руки украинских бойцов.
"Власть должна расследовать и преследовать в судебном порядке случаи коррупции в "Укроборонпроме" и других местах", – подчеркнула посол.
Ранее сообщалось, что после того, как был уволен замсекретаря СНБО Олег Гладковский, президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов срочно расследовать скандал с хищениями в "Укроборонпроме".
Напомним, недавно журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.
Позже генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме". По его словам, с 2017 года по данному делу Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку. Оказалось, что ущерб государству оценивается в минимум 40 млн грн.
4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
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