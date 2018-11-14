В УПЦ МП сделали заявление о сторонниках автокефалии в своих рядах

Сегодня, 18:29

Священнослужители должны выполнять решение о разрыве отношений с Константинополем, заявили в пресс-службе УПЦ МП

Руководство УПЦ МП. Фото: church.ua
Руководство УПЦ МП. Фото: church.ua

Священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата, которые не будут выполнять решения УПЦ МП о разрыве евхаристического общения с Константинополем и будут участвовать в мероприятиях по созданию единой Украинской помесной православной церкви, окажутся вне "канонического поля".

Об этом сказал светский руководитель пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов в эфире телеканала "Россия 24".

"Встреча (части архиереев УПЦ МП с президентом Петром Порошенко – Ред.) еще не является каким-то запретом. Они должны выполнять соборное решение. Если они его не будут выполнять, выйдут из канонического поля, то они должны или сами положить крест на престол и сказать: "извините, мы уже не находимся под православной церковью", либо тогда уже будут какие-то действия со стороны священноначалия Украинской православной церкви (Московского патриархата)", – сказал он.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко, после того как ему архиереи Украинской православной церкви Московского патриархата отказали во встрече, все же провел переговоры с представителями этой церкви, правда только с теми, кто поддерживает предоставление Томоса Украине и создание Единой поместной церкви.

Как известно, 13 ноября на Соборе УПЦ МП объявили о том, что она не намерена присоединяться к единой Украинской поместной православной церкви после завершения процесса предоставления автокефалии.

Кроме того, УПЦ МП заявила о разрыве отношений с Константинополем из-за предоставления Украине автокефалии.
упц мп, Украина, автокефалия

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Источник:

ТАСС

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